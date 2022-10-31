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Международный «Театр без границ» представит спектакль-эксперимент «Основные моменты»

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Проект, в котором участвуют люди с особенностями развития и без — актеры из России, Германии и Швейцарии — продолжает начатый в начале года формат, совмещающий видеофрагменты и живой показ эпизодов на сцене.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой «Театра без границ»
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой «Театра без границ»
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой «Театра без границ»
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой «Театра без границ»

Международный некоммерческий проект «Театр без границ» родился в 2007 году, в нем участвуют люди с особенностями развития и без — актеры из России, Германии и Швейцарии. Каждой постановкой коллектив доказывает: жизнь каждого человека ценна, искусство доступно всем, границы между людьми условны.

В 2020 году привычный формат премьер, когда труппа показывала спектакль в одной из трех стран, был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. После того как в начале 2022 года «Театр без границ» не смог возобновить гастроли, проект перешел на новый формат, совмещающий видеофрагменты и живой показ на сцене.

Новый спектакль «Основные моменты» также поставлен в гибридном формате. Зрители становятся полноправными участниками действия: как рассказали «Собака.ru» в команде театрального проекта, спектакль «задуман и рождается для всех, кому так же, как и участникам «Театра без границ», важно соединять нитями тепла и взаимопонимания кусочки общего мира людей — вне зависимости от того, какие у них особенности и где они живут».

«Новый спектакль мы назвали «Основные моменты», для международного варианта — Highlights. Это фраза из текста нашего участника из Гамбурга, который говорит, что одним из основных моментов его жизни стало участие в "Театре без границ". Мы делаем процесс создания спектакля открытым для зрителя, для нас это эксперимент. Мы будем рады поддержке зрителей. Ваше присутствие и ваша реакция помогут нам почувствовать "основные моменты" нашего процесса, помогут двигаться дальше и смотреть в будущее», — говорит режиссер постановки Елена Шифферс.

Премьера спектакля «Основные моменты» пройдет 7 ноября в пространстве «Упсала-Цирка» на Свердловской набережной, 44Ю. Участие бесплатное по предварительной регистрации, начало в 19:00. «Вы можете оставить благотворительное пожертвование и поддержать наших подопечных — детей и взрослых с тяжелой инвалидностью», — добавляют в «Театре без границ».

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