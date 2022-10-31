Международный «Театр без границ» представит спектакль-эксперимент «Основные моменты»

Международный некоммерческий проект «Театр без границ» родился в 2007 году, в нем участвуют люди с особенностями развития и без — актеры из России, Германии и Швейцарии. Каждой постановкой коллектив доказывает: жизнь каждого человека ценна, искусство доступно всем, границы между людьми условны.

В 2020 году привычный формат премьер, когда труппа показывала спектакль в одной из трех стран, был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. После того как в начале 2022 года «Театр без границ» не смог возобновить гастроли, проект перешел на новый формат, совмещающий видеофрагменты и живой показ на сцене.

Новый спектакль «Основные моменты» также поставлен в гибридном формате. Зрители становятся полноправными участниками действия: как рассказали «Собака.ru» в команде театрального проекта, спектакль «задуман и рождается для всех, кому так же, как и участникам «Театра без границ», важно соединять нитями тепла и взаимопонимания кусочки общего мира людей — вне зависимости от того, какие у них особенности и где они живут».

«Новый спектакль мы назвали «Основные моменты», для международного варианта — Highlights. Это фраза из текста нашего участника из Гамбурга, который говорит, что одним из основных моментов его жизни стало участие в "Театре без границ". Мы делаем процесс создания спектакля открытым для зрителя, для нас это эксперимент. Мы будем рады поддержке зрителей. Ваше присутствие и ваша реакция помогут нам почувствовать "основные моменты" нашего процесса, помогут двигаться дальше и смотреть в будущее», — говорит режиссер постановки Елена Шифферс.

Премьера спектакля «Основные моменты» пройдет 7 ноября в пространстве «Упсала-Цирка» на Свердловской набережной, 44Ю. Участие бесплатное по предварительной регистрации, начало в 19:00. «Вы можете оставить благотворительное пожертвование и поддержать наших подопечных — детей и взрослых с тяжелой инвалидностью», — добавляют в «Театре без границ».

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