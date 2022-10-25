Театр на Литейном анонсировал три премьеры. Вот что покажут до конца года

По словам художественного руководителя Сергея Морозова, для Театра на Литейном «очень важно взаимодействие с современным зрителем», поэтому «каждая из трех премьер — это попытка нахождения сегодняшнего звучания сегодняшним языком сегодняшних тем».

Ближайшая премьера состоится 27 октября: представят сценическую композицию по роману Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей». Постановка, главные роли в которой исполнят Александр Цыбульский и Вадим Степанов, приурочена к 350-летию с рождения Петра Великого. По словам Морозова, это попытка найти ответ на вопрос, можно ли было избежать «той трагедии, которая привела к смерти царевича Алексея»: «Эта чаша весов, это взвешивание интересов государства и личных, наверное, является основной темой нашего спектакля».

Следующая премьера состоится 8 ноября — это документальный праздник в двух частях «Идите и показывайте» по пьесе Алексея Житковского в постановке Дмитрия Егорова. В основу постановки легла пьеса по мотивам выставки «30 лет МОСХ», которая прошла в московском «Манеже» в 1962 году и которую раскритиковал на тот момент первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. «Это второй спектакль, когда зрителям позволено взойти на сцену Театра на Литейном, потому что зритель располагается на авансцене, а действие происходит не только в самой коробке сцены, но еще и в зрительном зале», — говорит худрук театра.

В начале декабря состоится третья премьера — покажут постановку «Мудрецы» по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения драматурга.