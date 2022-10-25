Театр Моссовета покажет спектакль Андрея Кончаловского в рамках петербургских гастролей

«Укрощение строптивой» — первая часть задуманной режиссером Андреем Кончаловским «шекспировской трилогии». Как объявляют в театре Моссовета, идея проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир — комедия; Шекспир — трагедия; Шекспир — фантазия. В полижанровый сценический триптих, начатый «Укрощением строптивой», в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря».

Театр Моссовета О спектакле Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой»: К одной из самых популярных шекспировский комедий Андрей Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие со дня рождения Уильяма Шекспира. Режиссер поставил спектакль на итальянском языке с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli (Неаполь, Италия). Спектакль был с восторгом принят зрителями и критикой, в первую очередь, благодаря тому, что Кончаловский был верен неувядающим традициям комедии дель арте. В моссоветовской версии постановки, где роль «строптивой» исполняет звезда театра и кино Юлия Высоцкая, смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики — не искажать, а скорее подчеркивать и раскрывать идеи Шекспира.

Главные роли в постановке исполнили Александр Филиппенко, Евгений Ратьков, Михаил Филиппов, Юлия Высоцкая, Юлия Бурова, Ксения Комарова, Алексей Розин, Влад Боковин, Сергей Зотов, Владимир Горюшин, Ваня Пищулин, Павел Усачев и другие. Художником по костюмам выступила Тамара Эшба, хореографию поставил Рамуне Ходоркайте.

В рамках петербургских гастролей спектакль Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» покажут на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова 3 и 4 ноября. Подробности можно найти здесь.

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