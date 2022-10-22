Смольный выделит 23 миллиона рублей частным театрам

Власти Петербурга выделят субсидиями 23 миллиона рублей частным театра. Среди тех, кому досталась помощь, — молодой театр, который создали педагоги и выпускники РГИСИ. Также среди поддержанных театральных коллективов — театр «Кот Вильям», Малый театр кукол, театральная лаборатория Яны Туминой и другие. Ранее из бюджета города выделили 74 миллиона для 28 трупп. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Петербург остается единственным регионом России, где поддержка негосударственных коллективов осуществляется ежегодно и является важной частью культурной политики. В городе на постоянной основе действуют более 60 частных театров, их постановки регулярно получают награды и участвуют в крупных всероссийских и международных фестивалях», – написал политик.

Театры могут тратить полученные деньги на постановку новых спектаклей, продолжение показа старых, а также на аренду помещений и оборудования и оплату коммунальных платежей. Таким образом, в этом году сумма субсидий достигнет почти 100 миллионов рублей, что на треть выше прошлогодних выплат.