В России учредили премию за лучшую театральную постановку по русской классике

Премия, учрежденная Минкультом, присуждается профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудитория — то есть театрам для детей и юношества, театрам юного зрителя, молодежным и детским театрам, театрам для детей и молодежи, театрам кукол, театрам актера и куклы, театрам марионеток и театрам теней. Условием также является то, что они должны быть бюджетными или автономными учреждениями.

Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления, реализующими государственную политику в области культуры.

Оценка заявок проводится специальной комиссией на основании следующих критериев:

«Художественная ценность» спектакля по произведениям русской классики — в том числе «режиссерское воплощение постановки, актерское мастерство и пластика исполнения, создание ярких художественных образов, соответствие выразительных средств возрасту аудитории спектакля, музыкальное сопровождение, эстетика оформления и художественная целостность постановки».

«Социально-культурный эффект от реализации» спектакля.

Премия может быть присуждена театру не чаще, чем один раз в три года. Трое победителей ежегодно будут получать по 3 миллиона рублей.