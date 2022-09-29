«Костик» с Викторией Исаковой, дилогию «Коромысли» и другие спектакли покажут на фестивале «Золотая маска» в Петербурге

Фестиваль «Золотая маска» вновь представит программу в Петербурге. «Костик» с Викторией Исаковой, дилогия «Коромысли» и другие спектакли — рассказываем о программе.
Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге откроется 2 ноября вечером современной хореографии. На основной сцене Александринского театра покажут спектакль Kaash в хореографии Акрама Хана, вошедший в лонг-лист фестиваля в 2022 году, постановку «Маленькая смерть» Иржи Килиана, удостоенную премии 2011 года как лучший спектакль в балете, и Autodance — постановку Шарона Эяля, получившую номинацию как «Лучший спектакль в балете» и премию за лучшую женскую роль в балете в 2022 году.
23 и 24 ноября на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова покажут спектакль «Костик» Московского драматического театра имени Пушкина по мотивам пьесы Чехова «Чайка». Спектакль в режиссуре Дмитрия Крымова с Викторией Исаковой, Марией Смольниковой и Александром Матросовым в главных ролях был отобран в программу «Russian Case» фестиваля «Золотая Маска» 2022 года.
25 и 26 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдет показ спектакля «В кольцах» театра «Практика» и Мастерской Брусникина по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва». Постановка режиссера Марины Брусникиной и сценографа Полины Бахтиной вошла в лонг-лист фесиваля в 2022 году.
Дилогия «Коромысли» и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» Новосибирской лаборатории современного искусства представит новое, но уже знакомое петербургскому зрителю имя — режиссера Полину Кардымон. Первая и вторая главы аудиального перформанса будут показаны 26 и 27 ноября на малой сцене БДТ и станут завершающим событием фестиваля. В двухчастном спектакле изучается феномен славянского фольклора — общение с фольклористами (Елизавета Тюгаева), книги, прослушивание аудиозаписей из экспедиций с Алиной Юсуповой, Наташей Серковой, Аней Замараевой и Дашей Воеводой в главных ролях.
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