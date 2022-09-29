«Костик» с Викторией Исаковой, дилогию «Коромысли» и другие спектакли покажут на фестивале «Золотая маска» в Петербурге

Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге откроется 2 ноября вечером современной хореографии. На основной сцене Александринского театра покажут спектакль Kaash в хореографии Акрама Хана, вошедший в лонг-лист фестиваля в 2022 году, постановку «Маленькая смерть» Иржи Килиана, удостоенную премии 2011 года как лучший спектакль в балете, и Autodance — постановку Шарона Эяля, получившую номинацию как «Лучший спектакль в балете» и премию за лучшую женскую роль в балете в 2022 году.