18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

«Костик» с Викторией Исаковой, дилогию «Коромысли» и другие спектакли покажут на фестивале «Золотая маска» в Петербурге

Поделиться:

Фестиваль «Золотая маска» вновь представит программу в Петербурге. «Костик» с Викторией Исаковой, дилогия «Коромысли» и другие спектакли — рассказываем о программе.

Фотограф Карина Жиктова

Kaash

Фотограф Михаил Логвинов

«Маленькая смерть»

Фотограф Карина Житкова

Autodance

Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге откроется 2 ноября вечером современной хореографии. На основной сцене Александринского театра покажут спектакль Kaash в хореографии Акрама Хана, вошедший в лонг-лист фестиваля в 2022 году, постановку «Маленькая смерть» Иржи Килиана, удостоенную премии 2011 года как лучший спектакль в балете, и Autodance — постановку Шарона Эяля, получившую номинацию как «Лучший спектакль в балете» и премию за лучшую женскую роль в балете в 2022 году.

Фотограф Ксения Логинова

«Костик»

Фотограф Александр Иванишин

«Костик»

23 и 24 ноября на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова покажут спектакль «Костик» Московского драматического театра имени Пушкина по мотивам пьесы Чехова «Чайка». Спектакль в режиссуре Дмитрия Крымова с Викторией Исаковой, Марией Смольниковой и Александром Матросовым в главных ролях был отобран в программу «Russian Case» фестиваля «Золотая Маска» 2022 года.

«В кольцах»

«В кольцах»

25 и 26 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдет показ спектакля «В кольцах» театра «Практика» и Мастерской Брусникина по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва». Постановка режиссера Марины Брусникиной и сценографа Полины Бахтиной вошла в лонг-лист фесиваля в 2022 году.

Фотограф Дмитрий Яцюк

«[Сыра земля] Коромысли. Глава 2»

Фотограф Дмитрий Яцюк

«[Сыра земля] Коромысли. Глава 2»

Дилогия «Коромысли» и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» Новосибирской лаборатории современного искусства представит новое, но уже знакомое петербургскому зрителю имя — режиссера Полину Кардымон. Первая и вторая главы аудиального перформанса будут показаны 26 и 27 ноября на малой сцене БДТ и станут завершающим событием фестиваля. В двухчастном спектакле изучается феномен славянского фольклора — общение с фольклористами (Елизавета Тюгаева), книги, прослушивание аудиозаписей из экспедиций с Алиной Юсуповой, Наташей Серковой, Аней Замараевой и Дашей Воеводой в главных ролях.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: