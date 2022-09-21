«Король Лир» Эренбурга и «Дядя Ваня» Серзина: что покажут онлайн на «Петербургских театральных сезонах»?

Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» открылся накануне трансляцией спектакля «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова, получившего «Золотую маску» как лучший спектакль большой формы в сезоне 2017-2018. Все остальные показы в рамках фестиваля будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Сегодня, 21 сентября, покажут спектакль «Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова» в постановке Григория Козлова — один из первых в репертуаре театра «Мастерская», изначально дипломных для курса Козлова в СПбГАТИ (2010). После показа пройдет обсуждение спектакля с авторами, артистами и командой театра «Мастерская».

22 сентября в программе «Петербургских театральных сезонов» обсуждение «Как зрителю найти свой театр» и показ спектакля «Король Лир» — как говорят организаторы фестиваля, «острого трагифарса и гротеска, переходящего порой в театр ужаса». В 2021 году постановка Льва Эренбурга получила пять номинаций на «Золотую маску».

В пятницу, 23 сентября, пройдет трансляция спектакля Анджея Бубеня «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. По сюжету, азартная барыня Мурзавецкая всеми возможными и невозможными способами, пытается прибрать к руками наследство богатой молодой помещицы. Сразу после спектакля пройдет его обсуждение с авторами, артистами и командой Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Закроет фестиваль «Петербургские театральные сезоны» показ спектакля премьера весны 2022 года — постановка актера, композитора и режиссера Евгения Серзина «Дядя Ваня» для театра «Приют комедианта». Елену Андреевну играет актриса Дарья Мельникова, «отставного профессора» Серебрякова — Валерий Дегтярь, Астрова — Павел Чинарев, Войницкого — Илья Борисов, Соню — Вероника Жукова.

Подробности о программе фестиваля «Петербургские театральные сезоны» можно посмотреть здесь.