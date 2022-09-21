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«Король Лир» Эренбурга и «Дядя Ваня» Серзина: что покажут онлайн на «Петербургских театральных сезонах»?

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Стартовал фестиваль «Петербургские театральные сезоны». С начала пандемии перешедший в онлайн, в этом году он вновь пройдет в дистанционном формате. «Король Лир» Льва Эренбурга и «Дядя Ваня» Евгения Серзина — рассказываем о постановках, которые будут показаны в рамках фестиваля.

Павел Чинарев играет Астрова в спектакле Евгения Серзина «Дядя Ваня»

Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» открылся накануне трансляцией спектакля «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова, получившего «Золотую маску» как лучший спектакль большой формы в сезоне 2017-2018. Все остальные показы в рамках фестиваля будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Сегодня, 21 сентября, покажут спектакль «Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова» в постановке Григория Козлова — один из первых в репертуаре театра «Мастерская», изначально дипломных для курса Козлова в СПбГАТИ (2010). После показа пройдет обсуждение спектакля с авторами, артистами и командой театра «Мастерская».

22 сентября в программе «Петербургских театральных сезонов» обсуждение «Как зрителю найти свой театр» и показ спектакля «Король Лир» — как говорят организаторы фестиваля, «острого трагифарса и гротеска, переходящего порой в театр ужаса». В 2021 году постановка Льва Эренбурга получила пять номинаций на «Золотую маску».

В пятницу, 23 сентября, пройдет трансляция спектакля Анджея Бубеня «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. По сюжету, азартная барыня Мурзавецкая всеми возможными и невозможными способами, пытается прибрать к руками наследство богатой молодой помещицы. Сразу после спектакля пройдет его обсуждение с авторами, артистами и командой Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Закроет фестиваль «Петербургские театральные сезоны» показ спектакля премьера весны 2022 года — постановка актера, композитора и режиссера Евгения Серзина «Дядя Ваня» для театра «Приют комедианта». Елену Андреевну играет актриса Дарья Мельникова, «отставного профессора» Серебрякова — Валерий Дегтярь, Астрова — Павел Чинарев, Войницкого — Илья Борисов, Соню — Вероника Жукова.

Подробности о программе фестиваля «Петербургские театральные сезоны» можно посмотреть здесь.

Алексей Смокотов

Директор «Петербургских театральных сезонов»:

Когда фестиваль в 2020 году переместился в интернет по всем известным причинам, в этом обнаружились определенные плюсы: такой формат неимоверно расширил географию фестиваля. Если раньше мы приезжали в один европейский город и показывали спектакли жителям только одного региона, то сейчас мы можем транслировать петербургские театральные работы сразу по всему миру. Каждую запись спектакля создает отдельный режиссер, который отбирает и монтирует отснятый материал. Получается некий симбиоз трансляции и телеспектакля. В результате зритель сможет сделать то, что не представлялось бы возможным, купи он билет на галерку, — рассмотреть и декорации, и актерскую игру в мельчайших деталях. Наконец, человека вообще очень трудно заставить выйти из дома, а спектакли нашего фестиваля он сможет посмотреть в комфортной домашней обстановке, в кругу семьи.

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