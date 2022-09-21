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Валерий Фокин получил «Золотую маску» за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства»

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Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин получил специальную премию фестиваля «Золотая маска». Он был удостоен награды за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Фото: Эдуард Фазлетдинов

Вручение специальной премии «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» прошло 19 сентября в Бетховенском зале Большого театра. Лауреаты премии были объявлены секретариатом Союза театральных деятелей России в декабре 2021 года. Специальную премию получили:

  • Станислав Бенедиктов — главный художник Российского академического Молодежного театра;
  • Василий Бочкарев — актер Малого театра России;
  • Алла Демидова — актриса;
  • Маргарита Дроздова — балерина и педагог-репетитор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко;
  • Вячеслав Нечаев — ученый-библиограф;
  • Анна Петрова — педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ, профессор;
  • Адольф Шапиро — режиссер, педагог;
  • Валерий Фокин — режиссер, педагог, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра);
  • Александр Петров — режиссер, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье», создатель Премии и Фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»;
  • Николай Чупров — актер Орловского академического драматического театра имени Тургенева;
  • Маргарита Алашеева — актриса Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького;
  • Михаил Скоморохов — режиссер, педагог.
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Валерий Фокин

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