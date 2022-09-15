Театр Вахтангова отменил показы спектакля «Война и мир» на фестивалях в Петербурге

Информация об отмене появилась в группе театра во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что жители и гости Петербурга не смогут увидеть постановку по роману Льва Толстого, показы которой были запланированы в рамках фестивалей «Александринский» и «Балтийский дом».

«Дорогие зрители, обратите внимание! Показы спектакля "Война и мир" в Санкт-Петербурге 30 сентября, 1,2 октября не состоятся. Приносим наши самые искренние извинения!» — сообщили в пресс-службе театра.

Кроме того, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок опубликовал открытое письмо к главе Александринского театра Сергею Емельянову. В нем он говорит, что труппа не сможет показать спектакль «в силу технических причин», и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Отмечается, что ранее вахтанговский театр отменил спектакль «Ветер шумит в тополях», поставленного Туминасом. Однако постановки «Маскарад», «Дядя Ваня», «Фальшивая нота» и «Царь Эдип» остались в репертуаре. Кроме того, жители столицы по-прежнему могут купить билеты на «Войну и мир», но на другие даты: показы запланированы на 4, 5 и 31 октября.