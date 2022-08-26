Большой театр отстранил режиссера Александра Молочникова от подготовки двух премьер

«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022-2023 годов отменено», — приводит News.ru выдержку из письма директора театра Владимира Урина, направленного в ответ на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. В начале августа в рамках деятельности рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры он интересовался, есть ли у Молочникова трудовые отношения с Большим театром. В ответ Урин заявил, что режиссер «не состоит и никогда не состоял» в них.

Как пишет РБК, Молочников пока отказался от каких-либо комментариев о своем отстранении. В пресс-службе Большого театра сообщили, что 13 сентября представят обновленные с учетом отмены его постановок планы на предстоящий сезон.

Группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) была собрана партией «Справедливая Россия — За правду» в начале августа. Ее цель — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры». Члены группы, в которую вошли депутаты нескольких фракций Государственной думы, составили «список агентов иностранного влияния», в который вошли Александр Молочников и Владимир Урин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, группа «Би-2» и телеведущий Иван Ургант. Последний в шуточной форме прокомментировал попадание в список, предложив переименовать ГРАД в «Группу обнаружения врагов нашего общества», а гимном объявить песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».