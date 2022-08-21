Умерла старейшая актриса БДТ Марина Адашевская

Марина Адашевская родилась в семье знаменитого артиста Константина Адашевского. Она окончила студию при БДТ, в 1950 году ее приняли в труппу театра. На сцене БДТ Адашевская сыграла десятки ролей: Степаниду в «Мещанах», Маджори в спектакле «Снежок», Смеральдину в «Слуге двух господ», Ануш в «Хануме», Маргариту в «Отце», а в постановке «Идиот» Георгия Товстоногова ее партнерами были Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Доронина и Эмилия Попова.



Адашевская продолжала выходить на сцену даже в возрасте 90 лет и работала в экспериментальных проектах БДТ — 2 СЦЕНА/ 2 STAGE и bdtdigital.ru .