18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Умерла старейшая актриса БДТ Марина Адашевская

Поделиться:

Одна из старейших актрис БДТ им. Товстоногова Марина Адашевская умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

БДТ им. Товстоногова

Марина Адашевская родилась в семье знаменитого артиста Константина Адашевского. Она окончила студию при БДТ, в 1950 году ее приняли в труппу театра. На сцене БДТ Адашевская сыграла десятки ролей: Степаниду в «Мещанах», Маджори в спектакле «Снежок», Смеральдину в «Слуге двух господ», Ануш в «Хануме», Маргариту в «Отце», а в постановке «Идиот» Георгия Товстоногова ее партнерами были Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Доронина и Эмилия Попова.

Адашевская продолжала выходить на сцену даже в возрасте 90 лет и работала в экспериментальных проектах БДТ — 2 СЦЕНА/ 2 STAGE и bdtdigital.ru.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: