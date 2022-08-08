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Теодор Курентзис и musicAeterna создадут собственную хореографическую труппу

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Хор musicAeterna работает над созданием собственной хореографической труппой — musicAeterna Dance. Коллектив, состоящий из 10-12 артистов, будет регулярно участвовать в балетных, оперных и перформативных постановках и будет иметь свой уникальный вектор развития.

Nina Wørb, архивы пресс-служб

«Труппа базируется в Доме Радио в Петербурге и систематически занимается с локальными и иностранными хореографами. Музыканты оркестра, солисты хора и танцоры труппы на постоянной основе сотрудничают друг с другом и представляют собой междисциплинарный симбиоз», — сказано в официальных соцсетях musicAeterna.

Сейчас проходит open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. От соискателей требуются: высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах.

Теодор Курентзис входит в состав команды и будет выступать в качестве художественного руководителя. Также коллектив дополнят Анна Гусева (режиссер), Анастасия Пешкова (хореограф), Мария Крамар (куратор).

Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету. Это можно сделать до 27 августа включительно. А уже 31 августа и 1 сентября пройдут первые прослушивания. Узнать подробности можно здесь.

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Теодор Курентзис

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