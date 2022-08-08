Теодор Курентзис и musicAeterna создадут собственную хореографическую труппу

«Труппа базируется в Доме Радио в Петербурге и систематически занимается с локальными и иностранными хореографами. Музыканты оркестра, солисты хора и танцоры труппы на постоянной основе сотрудничают друг с другом и представляют собой междисциплинарный симбиоз», — сказано в официальных соцсетях musicAeterna.

Сейчас проходит open call для профессиональных танцоров, перформеров, исполнителей. От соискателей требуются: высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах.

Теодор Курентзис входит в состав команды и будет выступать в качестве художественного руководителя. Также коллектив дополнят Анна Гусева (режиссер), Анастасия Пешкова (хореограф), Мария Крамар (куратор).

Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету. Это можно сделать до 27 августа включительно. А уже 31 августа и 1 сентября пройдут первые прослушивания. Узнать подробности можно здесь.