Театр имени Андрея Миронова поставит NFT-спектакль по «Дяде Ване»

NFT-технологии станут дополнительной частью спектакля. В частности, планируется создать «нейроакустические картины» состояний актеров в момент совершения ими сценических действий. Результат работы впоследствии будет выставлен вместе с моментами спектакля в самом театре — при помощи специального плеера зрители смогут «оживить» их и увидеть фрагменты постановки.

По словам Морозова, планируется создать целую коллекцию художественных NFT-образов спектакля. На их основе откроют NFT-клуб друзей «Дяди Вани», участники которого смогут побывать на эксклюзивных беседах с актерами и экскурсиях за кулисы.

К самому тексту Чехова создатели спектакля обещают отнестись с максимальной бережностью. «Европейский человек меняется. Русский — никогда. Эту незыблемость русского хроноса я и хочу исследовать», — заявил режиссер.

Каждая запись в блокчейне, цепи из блоков в системе биткойнов, называется токеном. В открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Технология Non Fungible Token (NFT) работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.