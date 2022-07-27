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Театрально-выставочный проект «Lunapark» Даниэле Финци Паски покажут в Шереметевском дворце

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В августе в Шереметевском дворце стартует театрально-выставочный проект «Lunapark» Даниэле Финци Паски — швейцарского режиссера, в разные годы сотрудничавшего с Александринским театром и БДТ имени Товстоногова. Кинетические объекты и работы современных художников, соседствующие с историческими предметами, и спектакль-монолог как финал путешествия по выставочному пространству — рассказываем подробнее.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами

Кинетический объект Владимира Мартиросова

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами

Кинетический объект Владимира Мартиросова

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами

Кинетический объект Владимира Мартиросова

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, театрально-выставочный проект швейцарского режиссера Даниэле Финци Паски — это путешествие в загадочные, иллюзорные миры, живущие в тайниках человеческой памяти. Представленные в музейных залах кинетические объекты и инсталляции современных художников в сочетании с историческими предметами складываются в причудливый метафорический образ «парка аттракционов», в основу которого положена идея жизни как непрерывного переживания разнообразных эмоций.

«В создаваемых художниками искусственных мирах, ностальгических и чувственных, трогательных и наивных, реальность и осязаемость кинетических объектов Владимира Мартиросова соседствует с невесомыми, почти прозрачными инсталляциями Сергея Деникина и сюрреалистическими пространствами Сергея Чернова, творящего на грани абсурда и фантастики», — говорят организаторы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» организаторами

Lunapark

Непосредственно спектакль Даниэле Финци Паски становится финалом путешествия по выставочному пространству. Постановка «Lunapark» — это лирический монолог, рожденный долгой дорогой к морю и сотканный из сиюминутных воспоминаний, впечатлений, ассоциаций, чувств и эмоций. «За годы работы, в которой были и постановка для Цирка Дю Солей (Corteo), и оперы «Аида» в Мариинском театре и «Паяцы» в театре Сан-Карло, Финци Паска сформулировал свой особый художественный лексикон, который он назвал «театром ласки». В его спектаклях переплетаются сны и реальность, грусть об утраченном и мечты о несбыточном, мощная любовь к жизни и ощущение конечности бытия», — описывают творчество режиссера организаторы. 

Помимо видеоверсии спектакля, которая будет транслироваться в часы работы выставки, предусмотрены живые показы в выставочном пространстве. Показы будут проходить еженедельно по сеансам.

Театрально-выставочный проект и «Lunapark» Даниэле Финци Паски будет работать в Шереметевском дворце на набережной реки Фонтанки, 34 с 5 августа по 23 октября 2022 года. Подробности можно посмотреть здесь.

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