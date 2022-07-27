Театрально-выставочный проект «Lunapark» Даниэле Финци Паски покажут в Шереметевском дворце

Непосредственно спектакль Даниэле Финци Паски становится финалом путешествия по выставочному пространству. Постановка «Lunapark» — это лирический монолог, рожденный долгой дорогой к морю и сотканный из сиюминутных воспоминаний, впечатлений, ассоциаций, чувств и эмоций. «За годы работы, в которой были и постановка для Цирка Дю Солей (Corteo), и оперы «Аида» в Мариинском театре и «Паяцы» в театре Сан-Карло, Финци Паска сформулировал свой особый художественный лексикон, который он назвал «театром ласки». В его спектаклях переплетаются сны и реальность, грусть об утраченном и мечты о несбыточном, мощная любовь к жизни и ощущение конечности бытия», — описывают творчество режиссера организаторы.

Помимо видеоверсии спектакля, которая будет транслироваться в часы работы выставки, предусмотрены живые показы в выставочном пространстве. Показы будут проходить еженедельно по сеансам.

Театрально-выставочный проект и «Lunapark» Даниэле Финци Паски будет работать в Шереметевском дворце на набережной реки Фонтанки, 34 с 5 августа по 23 октября 2022 года. Подробности можно посмотреть здесь.