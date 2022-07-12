Алексей Франдетти получил должность главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова»

«По предложению творческого коллектива главным режиссером московского театра "Ленком Марка Захарова" назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. <...> На протяжении 46 лет, с 1973 по 2019 годы, художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Анатольевич Захаров. 3 октября 2019 года руководство театром принял Марк Борисович Варшавер, проработавший в театре более 40 лет, он остается в должности директора театра», — сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве уточнили, что Франдетти проходил обучение в театральной студии под руководством Марка Вайля при театре «Ильхом». В 2002 году он поступил на актерское отделение школы-студии МХАТ — курс Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого. После второго курса перевелся во ВГИК, в 2006 году окончил мастерскую Игоря Ясуловича.

Франдетти выступает в качестве режиссера спектаклей «Пробуждение весны» Дункана Шейка совместно с Кириллом Серебренниковым в «Гоголь-центре», «Иосиф и его удивительный плащ снов» Эндрю Ллойда Уэббера в театре «Карамболь» в Петербурге, оперы-буфф «Viva la mamma» Гаэтано Доницетти в Красноярском театре оперы и балета, «Рождество О. Генри» Питера Экстрома в Театре имени Пушкина, «Микадо, или город Титипу» Артура Салливана, «Эвита» Эндрю Ллойда Уэббера, «Казанова» Карлиса Лациса в Свердловском театре музыкальной комедии, «Риголетто» Джузеппе Верди в «Урал Опера Балет», «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза в Мариинском театре и многом другом.

Также Франдетти — автор либретто и режиссер балета «Габриэль Шанель» И. Демуцкого (компания MuzArts в Москве) и автор русского текста либретто и стихов мюзикла «Джекилл & Хайд» в Театре музыкальной комедии в Петербурге. Помимо этого, Алексей Франдетти трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера оперетта/мюзикл».