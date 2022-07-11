В Петербурге закрывается площадка инженерного театра AХЕ

В объявлении говорится, что дальнейшее существование проекта «невозможно в нынешних условиях». Площадка «Порох» находилась на территории действующего завода слоистых пластиков на шоссе Революции, 84. Музей стрит-арта, который располагался в этом же пространстве, ранее приостановил работу «на неопределенное время».

«Мы надеемся, что смогли создать небольшую театральную отдушину в индустриальном районе Петербурга и большинство наших любимых гостей и зрителей не остались равнодушными после посещения «Порох». Уверены, что частица этого вещества вспыхнет в другом месте и будет также радовать всех: участников и гостей. Где бы ни были, мы остаемся театром АХЕ и будем продолжаться!» — сказано в соцсетях театра.

За пять лет в стенах «Пороха» создали индустриальную трилогию АрТистократия («Демократия», «Диктатура», «Утопия»), ломаную трагедию «Бедный, бедный Гамлет», несколько серий сиюминутного кабаре «Глория Транзит», одноактные балеты «Валы и Оси», интеллектуальный трип «Мышь Шредингера», равнобедренный вертеп «Пра Рабле» и кинематическую драму «Фауст 3.0». Ее воспроизведут на фестивале уличных театров «Елагин парк» 30 и 31 июля.

Площадка «Порох» появилась в 2017 году, а в 2021 году там прошла театральная «Лаборатория Порох» с лекциями, мастерскими и показами от ведущих театральных деятелей. Где дальше расположится театр, неизвестно. «Далее пока неизвестность. Много вопросов, мало ответов», — ответили «Фонтанке» в театре.