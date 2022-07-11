Новой прима-балериной Мариинского театра стала Надежда Батоева

В Мариинском театре — новая прима-балерина! Надежда Батоева, героиня майской обложки «Собака.ru» в 2019 году, отметила свое восхождение на высшую ступень иерархии балетной труппы главной ролью в спектакле «Дон Кихот», который был показан на главной сцене театра накануне, 10 июля.
Надежда Батоева
О назначении Батоевой на пост прима-балерины Мариинского театра сообщил зрителям и артистам исполняющий обязанности удожественного руководителя балета Юрий Фатеев по завершении спектакля «Дон Кихот» 10 июля, в котором балерина исполнила главную партию. Прямо сейчас Батоева завершает в театре свой тринадцатый сезон и уже давно исполняет многие балеринские партии мариинского репертуара.
О творческой биографии Надежды Батоевой:
В роли Китри она неизменно демонстрирует темперамент и технику, в образе Жизели, Авроры в «Спящей красавице» и Одетты в «Лебедином озере» покоряет зрительские сердца нежностью, а танцуя Одиллию или Гамзатти в «Баядерке», заставляет поверить во властность своих героинь и в любой партии восхищает аккуратностью танца, соответствием всем канонам петербургской школы. Репертуар Надежды очень разнообразен: одна из очень немногих балерин, в «Легенде о любви» она исполняет контрастные роли — и Ширин, и Мехменэ Бану, танцует классику, балеты Баланчина, много в ее послужном списке и современной хореографии.
Сейчас Батоева работает над созданием одной из центральных ролей в спектакле «Двенадцать» — выступление Надежды в новом балете запланировано на 14 июля. По словам хореографа и солиста балета Александра Сергеева, который выступает в роли постановщика, спектакль о том, что Блок называл «звуком разрушающегося мира»: в основе сценографии апокалипсис в цифровом воплощении — распадение на пиксели, разъединение, деконструкция.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Двенадцать» — второе обращение к партитуре Тищенко: первую постановку балета «Двенадцать» осуществил в 1964 году Леонид Якобсон. В команде с Александром Сергеевым работают дизайнер Леонид Алексеев (костюмы и сценография) и Константин Бинкин (свет), в роли ассистента хореографа — прима-балерина Екатерина Кондаурова. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.
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