18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Новой прима-балериной Мариинского театра стала Надежда Батоева

Поделиться:

В Мариинском театре — новая прима-балерина! Надежда Батоева, героиня майской обложки «Собака.ru» в 2019 году, отметила свое восхождение на высшую ступень иерархии балетной труппы главной ролью в спектакле «Дон Кихот», который был показан на главной сцене театра накануне, 10 июля.

фото: Алиса Тикстон (Мариинский театр), Данил Ярощук

Надежда Батоева

О назначении Батоевой на пост прима-балерины Мариинского театра сообщил зрителям и артистам исполняющий обязанности удожественного руководителя балета Юрий Фатеев по завершении спектакля «Дон Кихот» 10 июля, в котором балерина исполнила главную партию. Прямо сейчас Батоева завершает в театре свой тринадцатый сезон и уже давно исполняет многие балеринские партии мариинского репертуара.

Мариинский театр

О творческой биографии Надежды Батоевой:

В роли Китри она неизменно демонстрирует темперамент и технику, в образе Жизели, Авроры в «Спящей красавице» и Одетты в «Лебедином озере» покоряет зрительские сердца нежностью, а танцуя Одиллию или Гамзатти в «Баядерке», заставляет поверить во властность своих героинь и в любой партии восхищает аккуратностью танца, соответствием всем канонам петербургской школы. Репертуар Надежды очень разнообразен: одна из очень немногих балерин, в «Легенде о любви» она исполняет контрастные роли — и Ширин, и Мехменэ Бану, танцует классику, балеты Баланчина, много в ее послужном списке и современной хореографии.

Вот новое и блестящее поколение балета Мариинки — запомните эти имена!

Сейчас Батоева работает над созданием одной из центральных ролей в спектакле «Двенадцать» — выступление Надежды в новом балете запланировано на 14 июля. По словам хореографа и солиста балета Александра Сергеева, который выступает в роли постановщика, спектакль о том, что Блок называл «звуком разрушающегося мира»: в основе сценографии апокалипсис в цифровом воплощении — распадение на пиксели, разъединение, деконструкция.

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Двенадцать» — второе обращение к партитуре Тищенко: первую постановку балета «Двенадцать» осуществил в 1964 году Леонид Якобсон. В команде с Александром Сергеевым работают дизайнер Леонид Алексеев (костюмы и сценография) и Константин Бинкин (свет), в роли ассистента хореографа — прима-балерина Екатерина Кондаурова. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Надежда Батоева

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: