Новой прима-балериной Мариинского театра стала Надежда Батоева

Сейчас Батоева работает над созданием одной из центральных ролей в спектакле «Двенадцать» — выступление Надежды в новом балете запланировано на 14 июля. По словам хореографа и солиста балета Александра Сергеева, который выступает в роли постановщика, спектакль о том, что Блок называл «звуком разрушающегося мира»: в основе сценографии апокалипсис в цифровом воплощении — распадение на пиксели, разъединение, деконструкция.

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Двенадцать» — второе обращение к партитуре Тищенко: первую постановку балета «Двенадцать» осуществил в 1964 году Леонид Якобсон. В команде с Александром Сергеевым работают дизайнер Леонид Алексеев (костюмы и сценография) и Константин Бинкин (свет), в роли ассистента хореографа — прима-балерина Екатерина Кондаурова. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев.