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Вместо Монте-Карло: в Петербурге проведут Международный цирковой фестиваль

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Росгосцирк проведет Международный фестиваль циркового искусства в Петербурге. Такое решение приняли после того, как организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказали россиянам в участии. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Shutterstock.com

«Российские артисты всегда были признанными лидерами в мире искусства цирка. Эта слава зарабатывалась поколениями выдающихся династий. И отказ от приглашений на фестиваль в Монте-Карло никак не отменяет мирового признания отечественного циркового искусства. Подобные запреты лишь разрушают отношения взаимного сотрудничества, сложившиеся между нашими культурами за многие годы», — написала Любимова.

Цирковой фестиваль пройдет уже в 2022 году в Петербурге. Более точную дату обещали назвать в ближайшее время. Площадкой мероприятия станет Цирк Чинизелли. Министр также подчеркнула, что к участию пригласят все страны, где развивается цирковое искусство.

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