Пластический спектакль по мотивам произведений Бродского покажет в Петербурге Новый театр в Сочи

В основе постановки «ПредПоследний этаж» лежит нелегкий период поэта Иосифа Бродского — суд, депортация и разлука с возлюбленной. В этом спектакле нет главного героя — только эмоции, посредством которых рассказывается история о безграничной любви и чувствах, будоражащих сердца и свободу.

«Тема любви, безусловно, всегда волновала человека. Ведь и композиторы, и художники, и философы, и поэты считают любовь всемогущей силой, которая способна наполнить человека всеми гранями чувств и вдохновить. Любовь, правда, бывает порой не счастливой случайностью и не подарком судьбы, а напротив — глубоким духовным и душевным трудом, где есть место свободе выбора, которую даешь себе и другому человеку», — говорят в Театре имени Ленсовета.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Николай Реутов, художником-постановщиком Анвар Гумаров, хореографию поставила Оксана Кулагина. Главные роли исполнили Ростислав Дубинский, Наталья Бахарева, Андрей Суворов, Анастасия Котляр, Антон Черных, Рената Крицкая, Тимур Фахрутдинов, Артем Мельник и Оксана Кулагина.

Спектакль «ПредПоследний этаж» покажут в Театре имени Ленсовета 1 и 2 июля. Начало в 19:30, продолжительность 1 час и 15 минут, без антракта. Подробности и билеты можно найти по ссылке.