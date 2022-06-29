Премьера Фокина по пьесе Акунина и первые петербургские гастроли «Войны и мира» Римаса Туминаса: объявлена программа XIII Александринского фестиваля

Фестиваль, а вместе с ним и 267-й сезон Александринского театра откроется 9 сентября премьерой спектакля «Один восемь восемь один» — новой постановки худрука театра Валерия Фокина по исторической пьесе Бориса Акунина. Сюжет охватывает события нескольких дней 1881 года, когда правление Александра II завершилось цареубийством и на престол взошел Александр III.

Вместе с Фокиным над спектаклем работали художник Алексей Трегубов и музыкант Вячеслав Бутусов, роли в постановке исполнили Иван Волков (Александр II), Иван Трус (Александр III), Петр Семак, Андрей Калинин, Анна Блинова, Василиса Алексеева, Владимир Лисецкий и Виктор Шуралев.

«Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия намеренно снижает пафос происходящего. Но это не отменяет очевидности того, что на арене именно этого цирка вершится история, рушатся-строятся карьеры и частные жизни, а судьба (очень похожая на смерть) ведет всех к финалу, который предрешен», — говорится в описании спектакля.

17 и 18 сентября на Новой сцене Александринского театра, которая с 2023 года будет переименована в честь Всеволода Мейерхольда, покажут спектакль Псковского академического театра драмы имени Пушкина «Смерть Тарелкина» в постановке ученика Римаса Туминаса Хуго Эрикссена. События пьесы Сухово-Кобылина в рамках спектакля станут «криминальной историей из мифологизированных 90-х».

Остальные показы в рамках фестиваля пройдут на основной сцене. 21 и 22 сентября здесь сыграют спектакль Фарида Бикчантаева «Ирдәүкә. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры» от Татарского государственного академического театра имени Камала. 27 и 28 сентября Саха академический театр имени Ойунского представит спектакли режиссера Андрея Борисова — «Шесть персонажей в поисках автора» и «Король Лир».

Закроют фестиваль первые петербургские гастроли «Войны и мира» Римаса Туминаса — постановки московского Вахтанговского театра. Как пишет журнал «Театр», увидеть спектакль можно будет 30 сентября, а также 1 и 2 октября — показы станут частью сразу двух смотров: Александринского фестиваля и «Балтийского дома».