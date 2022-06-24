Ходченкова, Шмыкова и «Гамлет in Moscow» Богомолова: Театр на Бронной едет с гастролями в Петербург

Московский Театр на Бронной едет с гастролями в Петербург! В Александринском театре покажут сразу четыре премьеры сезона — в том числе новую работу художественного руководителя Константина Богомолова «Гамлет in Moscow».
16, 17 и 18 августа на основной сцене Александринского театра покажут музыкальный трагифарс «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова. Действие в чеховской Войницевке развернется при участии Светланы Ходченковой, Виктории Толстогановой, Варвары Шмыковой, Екатерины Варнавы, Константина Юшкевича и других.
Также 16, 17 и 18 августа на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Константина Богомолова «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Роли в этой трогательной истории о непростой женской судьбе исполнят Анна Патокина, Василиса Перелыгина, Дмитрий Куличков, Даниил Чуп и другие.
20 и 21 августа петербуржцев ждет еще одна чеховская постановка — «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика. В этой современной интерпретации классической пьесы сыграют Игорь Миркурбанов, Лариса Богословская, Александра Ревенко и другие артисты Театра на Бронной. В финале спектакля зрителям обещают сюрприз.
23 и 24 августа гастрольный тур завершится двумя показами спектакля «Гамлет in Moscow» — совсем новой режиссерской работой Богомолова при участии Эдгара Закаряна. На сцене выступят Александра Ребенок, Сергей Епишев, Яна Енжаева, Игорь Миркурбанов, Григорий Верник и другие.
Директор Театра на Бронной — о гастролях в Петербурге:
Мы с нетерпением ждем наши первые гастроли в Александринский театр — старейший национальный драматический театр России. Для нас это большая ответственность, потому что петербургская публика славится своей избирательностью. Для артистов, особенно молодых, которые только пришли к нам в труппу — это вызов. Мы привезем самые яркие премьеры сезона, кроме того, мы представим зрителям часть сувенирной продукции, выпущенной специально к открытию театра после масштабной реставрации. Театр на Бронной динамично развивается и продолжает популяризировать исполнительское искусство, демонстрируя его зрителям нашей страны.
Директор Александринского театра:
В 266-м творческом сезоне Александринский театр реализовал ряд масштабных гастрольных проектов — Будапешт, Москва, Казань, Якутск в конце июня. Мы принимали на своей площадке Танцтеатр Пины Бауш, МХТ им. Чехова, уже дали старт подготовке к большим гастролям Театра на Бронной на сцене Александринки в августе. Начало 267 творческого сезона ознаменуется для нас открытием Международного театрального фестиваля «Александринский». Мы высоко ценим наше творческое партнерство и возможность активно поддерживать гастрольную и проектную деятельность внутри театрального сообщества страны.
Петербургские гастроли Театра на Бронной пройдут в Александринском театре с 16 по 24 августа.
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