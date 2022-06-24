Ходченкова, Шмыкова и «Гамлет in Moscow» Богомолова: Театр на Бронной едет с гастролями в Петербург

16, 17 и 18 августа на основной сцене Александринского театра покажут музыкальный трагифарс «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова. Действие в чеховской Войницевке развернется при участии Светланы Ходченковой, Виктории Толстогановой, Варвары Шмыковой, Екатерины Варнавы, Константина Юшкевича и других.

Также 16, 17 и 18 августа на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Константина Богомолова «Таня» по пьесе Алексея Арбузова. Роли в этой трогательной истории о непростой женской судьбе исполнят Анна Патокина, Василиса Перелыгина, Дмитрий Куличков, Даниил Чуп и другие.