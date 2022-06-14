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Спектакль-размышление о свободе и сострадании «12» Никиты Михалкова покажут в Александринском театре

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В Александринском театре покажут спектакль «12» Никиты Михалкова — размышление о свободе, сострадании и способности помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Главную роль в собственной постановке исполнил сам режиссер.

alexandrinsky.ru
alexandrinsky.ru
alexandrinsky.ru
alexandrinsky.ru
Александринский театр

О спектакле «12» Никиты Михалкова:

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Пьесу, ставшую основой спектакля, Никита Михалков написал в соавторстве со сценаристами Олегом и Владимиром Пресняковыми. Художником-постановщиком стал Юрий Купер, композитором — Эдуард Артемьев, хореографию ставили Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

Главные роли в спектакле «12» исполнили народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, а также актеры Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Миронов и Павел Ильин.

Спектакль «12» покажут на основной сцене Александринского театра 17 и 18 июня. Подробности и билеты можно найти здесь.

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