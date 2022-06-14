Спектакль-размышление о свободе и сострадании «12» Никиты Михалкова покажут в Александринском театре

Александринский театр О спектакле «12» Никиты Михалкова: «12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Пьесу, ставшую основой спектакля, Никита Михалков написал в соавторстве со сценаристами Олегом и Владимиром Пресняковыми. Художником-постановщиком стал Юрий Купер, композитором — Эдуард Артемьев, хореографию ставили Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

Главные роли в спектакле «12» исполнили народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, а также актеры Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Миронов и Павел Ильин.

Спектакль «12» покажут на основной сцене Александринского театра 17 и 18 июня. Подробности и билеты можно найти здесь.