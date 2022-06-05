Скончался режиссер-постановщик Мариинского театра и БДТ Темур Чхеидзе

«Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков», — говорится в сообщении.

Тимур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. В 1965 году он окончил Тбилисский театральный институт им. Шота Руставели. В 1991 году Тимур Чхеидзе стал работать режиссером-постановщиком в Большом драматическом театре имени Товстоногова. В 2004-м занял пост главного режиссера театра, а с 2007-го стал художественным руководителем. Также он ставил оперные спектакли в Большом и Мариинском театре, в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.

Грузинский режиссер получил множество наград, в том числе ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР, в 1944-м — народного артиста России. Он стал лауреатом Ленинской премии (1986), кавалером российского Ордена Почета и грузинского ордена «Сияние».