В театре «На Литейном» пройдут последние в этом сезоне «БеспринцЫпные чтения»

Организаторы рассказывают, что «БеспринцЫпные чтения» станут последними в этом сезоне. Следующие чтения произведений автора пройдут только осенью.

23 мая в 20:00 в театре «На Литейном» Александр Цыпкин последний раз в этом сезоне прочтет рассказы из своей новой книги. Следующие чтения состоятся уже только осенью.

Книга автора вышла в начале февраля 2022 года, заняв одну из первых строчек рейтинга в книжном магазине «Москва». В ней собраны произведения, звучавшие со сцены в 2021, а также некоторые в 2020 году.

Что именно будет в программе, Цыпкин пока не раскрывает. Однако на сцене прозвучат рассказ «Свобода. Воля» и история про Славика, которая была частично экранизирована в сериале «Беспринципные». Мероприятие состоится 23 мая в 20:00 в театре «На Литейном».