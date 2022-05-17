От бенефиса Светланы Крючковой до песен Цоя: Что смотреть в театрах Петербурга в мае

«немножко СЛИШКОМ одиноко», Большой театр кукол (малая сцена)

Маленькая Сара Швардт очень хотела сниматься в кино, для чего обратилась за протекцией к одной из главных детских писательниц — Астрид Линдгрен. С кастингом не сложилось, зато все получилось с перепиской, которая продлилась несколько десятков лет. Уже взрослой Сара собрала уникальную корреспонденцию в книгу «Ваши письма я храню под матрасом. Переписка». Спектакль Петра Чижова, поставленный по ней, вырос из эскиза, показанного на фестивале «БТК-лаб». Юная героиня (Саре было 12 лет, когда началась переписка) задает взрослой писательнице заковыристые вопросы не в поиске конкретных и все объясняющих ответов, а потому что хочет быть услышанной и принятой. Чего по-прежнему хотят тысячи детей и подростков.

19, 20 мая