От бенефиса Светланы Крючковой до песен Цоя: Что смотреть в театрах Петербурга в мае

Инсценировка «Привидений» Ибсена со Светланой Крючковой, инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», а также уличная постановка «Апрель» по песням Виктора Цоя и группы «Кино» с танцами и допингом — «Собака.ru» рассказывает о недавних премьерах и главных новых спектаклях, которые можно увидеть в театрах города в мае.
«Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити.
17 мая
«Эшелон», театр «Мастерская»
Все время действия пьесы укладывается в одни сутки. Известный сюжет — в начале Великой Отечественной войны работников завода эвакуируют из города — драматург Михаил Рощин выводит на уровень античной трагедии: история лишается бытовых примет, а теплушка, в которой едут герои, превращается в подобие чистилища, где все предельно раскрываются. Для режиссера Натальи Лапиной поезд, разумеется, насыщенный художественный образ. Судьба оказывается одной из главных пассажирок эшелона, а голоса его обитателей сливаются в единое целое, становясь голосом народа и времени.
17 мая
«Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра (театральная компания «Разговоры»)
Инклюзивный мюзикл является совместной продукцией фонда Alma Mater и Новой сцены Александринского театра при участии центра «Антон тут рядом». «Жаль, что тебя здесь нет» — коллективное сочинение театральной компании «Разговоры». Текст и либретто спектакля создавались в том числе людьми с аутизмом. Тема спектакля — музыка и ее множественные роли в жизни человека. И, конечно, признание в любви музыке, без которой мы бы не были сами собой. И это просто признание в любви, потому что музыка — это и есть любовь.
19 мая
«немножко СЛИШКОМ одиноко», Большой театр кукол (малая сцена)
Маленькая Сара Швардт очень хотела сниматься в кино, для чего обратилась за протекцией к одной из главных детских писательниц — Астрид Линдгрен. С кастингом не сложилось, зато все получилось с перепиской, которая продлилась несколько десятков лет. Уже взрослой Сара собрала уникальную корреспонденцию в книгу «Ваши письма я храню под матрасом. Переписка». Спектакль Петра Чижова, поставленный по ней, вырос из эскиза, показанного на фестивале «БТК-лаб». Юная героиня (Саре было 12 лет, когда началась переписка) задает взрослой писательнице заковыристые вопросы не в поиске конкретных и все объясняющих ответов, а потому что хочет быть услышанной и принятой. Чего по-прежнему хотят тысячи детей и подростков.
19, 20 мая
«Привидения», БДТ им. Товстоногова
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по тем временам и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, наверняка и с Ибсеном обойдется соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг. Майские показы — премьерные.
20, 21 мая
«Ничего этого не будет», Вторая сцена БДТ им. Товстоногова — Каменноостровский театр
На второй сцене БДТ — продолжаются, хотя и не так часто, показы спектакля математика, литератора и режиссера Романа Михайлова. Как и его предыдущая постановка «Несолнечный город», «Ничего этого не будет» основана на тексте самого Михайлова — он о замкнутом человеке, который решает «пожить нормальной жизнью» и перебирается в деревню. Кстати, этим летом выйдет и дебют Романа в кино: их совместная с Федором Лавровым работа «Сказка для старых», уже победившая на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
20 мая
«Апрель», театр «ЦЕХъ»
Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль по песням Виктора Цоя: с музыкой, танцами и допингом. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия. В театре советуют одеваться по погоде — «Апрель» играется во дворе «ЦЕХа», а май в Петербурге не предсказуем. Поймать спектакль в афише не так просто, поэтому пропускать его настоятельно не рекомендуется.
21 мая
«Свидетель обвинения», театр-фестиваль «Балтийский дом»
Владимир Жуков дебютировал на сцене «БалтДома» постановкой знаменитой детективной пьесы Агаты Кристи. У московского режиссера есть как минимум один великий предшественник: в 1957-м пьесу экранизировал «оскароносный» Билли Уайлдер. Знаменитого лондонского адвоката, взявшегося защищать подозреваемого в убийстве состоятельной вдовы, сыграл тогда Чарльз Лоутон. Вероятного убийцу — Тайрон Пауэр, а его жену Кристин, которая может подтвердить его алиби, — Марлен Дитрих. Конкурировать с Уайлдером, конечно, непросто, но попытка того стоит.
22, 28 мая
«Двенадцатая ночь», Театр им. Ленсовета
Шекспировская «Двенадцатая ночь», прежде всего, игра театральная, с сопутствующими ей нелепицами, переодеваниями, (не)узнаваниями и счастливым финалом. Режиссер Иван Поповски несколько лет назад поставил в «Мастерской Петра Фоменко» «Сон в летнюю ночь» — легкую, изящную, смешную фантазию, очаровавшую буквально всех (в том числе экспертов «Золотой маски»). На этот раз все вновь обернулось заразительной историей о любви, верности и сказочном волшебстве.
23, 24 мая
«Серотонин», театр «Приют комедианта»
С большой сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа — Флоран-Клод Лабруст — занят выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие.
23 мая
«Процесс», Александринский театр
Художественный руководитель Венгерского национального театра (Nemzeti Szinhaz) Аттила Виднянский выпустил на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, играет Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска.
24, 25 мая
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.
25 мая
«Фейк. Краткий курс», театр «ЦЕХъ»
В театре «ЦЕХъ» «инфоцыганство» исследуют в моноспектакле-лекции «Фейк. краткий курс». Играющая в ним актриса Анастасия Чеха во время пандемии освоила в онлайне новую профессию – парикмахера. Быстро она стала лучшей по рейтингу одного из сайтов в сети, но главный вопрос: доверит ли ей при этом на самом деле свою прическу кто-нибудь из зрителей постановки.
28 мая
«Бесприданница», Fulcro
Дебютантка Марина Бурдинская (ее можно было увидеть в роли Медеи из Лодзи в кабаре «Цветы») вместе со своей командой попробует посмотреть на историю Островского полуторавековой давности через призму начала 2020-х. А значит можно говорить об объективизации, российской глубинке, из которой почти невозможно вырваться, застывшем времени (потому что замирает оно не снаружи, а внутри человека) и, конечно, о несбывшихся мечтах.
28, 29 мая
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