На Основной сцене БДТ имени Товстоногова покажут премьеру — новый совместный проект актрисы Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа «Привидения». В основу сюжета спектакля легла одноименная пьеса Генрика Ибсена.
В центре сюжета спектакля — вдова Элен Алвинг, которая готовится открыть детский приют в память о своем «идеальном муже». Однако истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной семейной тайны. В родительский дом из Парижа возвращается ее любимый сын Освальд. Он умалчивает истинную причину своего возвращения, так же как и Алвинг прячет от него правду об отце.
По замыслу создателей, «Привидения» — это притча о трагичности человеческого существования, история о «темных безднах блестящего супружества». «Герои пьесы — словно марионетки в руках призраков прошлого. Они пытаются вырваться из заколдованного круга, искупить свою вину, прервать цепочку трагических повторений. Но действительно ли человек способен управлять своей судьбой? И что его ждет, когда правда все-таки выйдет на свет?» — говорят о спектакле в БДТ.
Главные роли в спектакле исполнили Светлана Крючкова, Иван Федорук, Игорь Волков. Художник-постановщик Владимир Ковальчук, костюмы Фагили Сельской.
Режиссер-постановщик, автор перевода и инсценировки — о спектакле «Привидения»:
Пьеса «Привидения» — одна из вершин мировой драматургии. Используя реалистическую интригу, Ибсен ставит перед своими героями вопросы эпического масштаба, под стать античной трагедии. Рассматривая причинно-следственную связь прошлого с настоящим и будущим, драматург пытается добраться до фундамента человеческой судьбы. Для Ибсена прошлое, настоящее и будущее человека взаимообусловлены.
Фру Алвинг — одна из знаковых ролей мировой драматургии. Для актрисы, которая сама по себе – вселенная, – это редкая возможность проявить арсенал своих возможностей. Светлана Крючкова – вневременная актриса: она соединила в себе много разных эпох и бесстрашно откликается на энергию сегодняшнего дня. Мы с ней работаем больше 20 лет, но такого материала у нас еще не было: сочетание внешнего аскетизма с вулканическими взрывами. Это сложнейшая актерская задача. Роль фру Алвинг требует от исполнителя уникального сценического и жизненного опыта, что под силу только такому виртуозному мастеру, как Крючкова.
Предпремьерные показы спектакля «Приведения» пройдут на Основной сцене БДТ имени Товстоногова на Фонтанке 20 и 21 мая. Премьерные показы запланированы на 8 и 9 июня, а также 9 июня. Подробности и билеты можно найти по ссылке.
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