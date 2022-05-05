В центре сюжета спектакля — вдова Элен Алвинг, которая готовится открыть детский приют в память о своем «идеальном муже». Однако истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной семейной тайны. В родительский дом из Парижа возвращается ее любимый сын Освальд. Он умалчивает истинную причину своего возвращения, так же как и Алвинг прячет от него правду об отце.

По замыслу создателей, «Привидения» — это притча о трагичности человеческого существования, история о «темных безднах блестящего супружества». «Герои пьесы — словно марионетки в руках призраков прошлого. Они пытаются вырваться из заколдованного круга, искупить свою вину, прервать цепочку трагических повторений. Но действительно ли человек способен управлять своей судьбой? И что его ждет, когда правда все-таки выйдет на свет?» — говорят о спектакле в БДТ.

Главные роли в спектакле исполнили Светлана Крючкова, Иван Федорук, Игорь Волков. Художник-постановщик Владимир Ковальчук, костюмы Фагили Сельской.