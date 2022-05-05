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В Петербурге пройдет благотворительный концерт-спектакль звезд оперы и балета в поддержку детей с онкозаболеваниями

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В конце мая в Петербурге пройдет благотворительный вечер «Неравнодушное искусство». На сцене встретятся звезды оперы и балета, чтобы поддержать детей с онкологическими заболеваниями.

Изображение предоставлено «Собака.ru» фондом «свет.дети»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в этом году благотворительный проект «Неравнодушное искусство» в пятый раз соберет звезд мировой театральной сцены и представителей культурной элиты, чтобы подарить здоровую и счастливую жизнь тем, кто в этом нуждается.

Проект является частной инициативой, а вся организационная работа, привлечение артистов мировой величины и многое другое — заслуга солиста оперы Мариинского Театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко.

Благотворительный вечер пройдет 27 мая в Каменноостровском театре на набережной реки Крестовки, 10. Билеты можно найти по ссылке. Средства от их продажи будут направлены на лечение подопечных фонда «свет.дети», который оказывает адресную помощь детям с онкологическими заболеваниями, помощь медицинским учреждениям, поддерживает семьи и развитие медицины.

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