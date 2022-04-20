Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2022

Опера

Лучшая женская роль в опере

Екатерина Воронцова (Ариодант), «Ариодант», Большой театр, Москва

Лучшая мужская роль в опере

Михаил Пирогов (Соловей Будимирович), «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск

Лучшая работа режиссера в опере

Премия не присуждается

Лучшая работа дирижера в опере

Филипп Чижевский, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Лучший спектакль в опере

«Саломея», Большой театр, Москва

Лучшая работа композитора

Ольга Шайдуллина, «Антигона», Театр-Театр, Пермь

Специальные премии жюри

«Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород — «За творческую смелость и командный дух»

«Семейка Аддамс», Большой драматический театр, Тюмень — «За ансамбль и освоение новых жанров»