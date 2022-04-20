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Театр

Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2022

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Сегодня, 20 апреля, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Рассказываем, кто стал лауреатом театрального сезона 2021/2022.

Оперетта/мюзикл

Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле

Анастасия Стоцкая (Флоренс Васси), «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва

Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле

Евгений Елпашев (Макс Гербер), «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле

Александр Бобров (Фредди Трампер), «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва

Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле

Роман Феодори, «Антигона», Театр-Театр, Пермь

Лучшая работа дирижера в оперетте/мюзикле

Евгений Загот, «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва

Лучший спектакль в оперетте/мюзикле

«Антигона», Театр-Театр, Пермь

Балет/современный танец

Лучшая женская роль в балете/современном танце

Оксана Кардаш, «Autodance», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Лучшая мужская роль в балете/современном танце

Владислав Лантратов (Тригорин), «Чайка», Большой театр, Москва

Лучшая работа дирижера в балете/современном танце

Павел Клиничев, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Лучшая работа балетмейстера/хореографа в балете/современном танце

Павел Глухов, «Плот Медузы», Камерный театр, Воронеж

Лучший спектакль в современном танце

«Новая земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж

Лучший спектакль в балете

«Чайка», Большой театр, Москва

Опера

Лучшая женская роль в опере

Екатерина Воронцова (Ариодант), «Ариодант», Большой театр, Москва

Лучшая мужская роль в опере

Михаил Пирогов (Соловей Будимирович), «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск

Лучшая работа режиссера в опере

Премия не присуждается

Лучшая работа дирижера в опере

Филипп Чижевский, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Лучший спектакль в опере

«Саломея», Большой театр, Москва

Лучшая работа композитора

Ольга Шайдуллина, «Антигона», Театр-Театр, Пермь

Специальные премии жюри

«Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород — «За творческую смелость и командный дух»

«Семейка Аддамс», Большой драматический театр, Тюмень — «За ансамбль и освоение новых жанров»

Работа художников в музыкальном и драматическом театре

Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре

Сергей Васильев, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре

Влада Помиркованая, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Лучшая работа художника в музыкальном театре

Альона Пикалова, Сергей Рылко, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург

Лучшая работа художника по свету в драматическом театре

Игорь Фомин, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск

Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре

Ксения Сорокина, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери СOCO», Москва

Лучшая работа художника в драматическом театре

Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль

Эксперимент

«Симулятор школы», Фестиваль «Точка доступа», Санкт-Петербург

Театр кукол

Лучшая работа актера в театре кукол

Алексей Полищук (Уолеран), «Маяк Уолерана», Театр Тантамарески, Санкт-Петербург

Лучшая работа художника в театре кукол

Ольга Галицкая, Илья Юдович, «Священный талисман», Театр Предмета и Еврейский музей и центр толерантности, Москва

Лучшая работа режиссера в театре кукол

Максим Исаев, «Сказка о золотом петушке», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург

Лучший спектакль в театре кукол

«Ходжа Насреддин», Театр Наций, Москва

Фотограф: Илья Круглянский

Почетная премия «За вклад в развитие театрального искусства»

  • Маргарита Алашеева
  • Станислав Бенедиктов
  • Василий Бочкарев
  • Валерий Гергиев
  • Алла Демидова
  • Маргарита Дроздова
  • Вячеслав Нечаев
  • Александр Петров
  • Анна Петрова
  • Алина Покровская
  • Михаил Скоморохов
  • Римас Туминас
  • Валерий Фокин
  • Николай Чупров
  • Адольф Шапиро

Специальная премия жюри драматического театра

Театр Наций, Москва — «За создание спектакля "Горбачев"»

Режиссер Анатолий Праудин и команда проекта «Одиссея» — «За создание спектакля "Сектор Газа" (театр "ЦЕХЪ", Экспериментальная сцена Театра-фестиваля "Балтийский дом" п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург)»

Драма

Лучшая женская роль в драме

Анна Блинова (Нана), «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург

Лучшая мужская роль в драме

Евгений Цыганов (Режиссер), «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Лучшая женская роль второго плана в драме

Марина Бабошина (Долли), «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск

Лучшая мужская роль второго плана в драме

Александр Девятьяров (Пьер), «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва

Лучшая работа драматурга

Светлана Петрийчук, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери СOCO», Москва

Лучшая работа режиссера в драме

Дмитрий Крымов, «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Лучший спектакль в драме, малая форма

«Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург

Лучший спектакль в драме, большая форма

«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

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