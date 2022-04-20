Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2022

Сегодня, 20 апреля, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Рассказываем, кто стал лауреатом театрального сезона 2021/2022.
Оперетта/мюзикл
Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле
Анастасия Стоцкая (Флоренс Васси), «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва
Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле
Евгений Елпашев (Макс Гербер), «Одолжите тенора», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле
Александр Бобров (Фредди Трампер), «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва
Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле
Роман Феодори, «Антигона», Театр-Театр, Пермь
Лучшая работа дирижера в оперетте/мюзикле
Евгений Загот, «Шахматы», Театральная компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ, Москва
Лучший спектакль в оперетте/мюзикле
«Антигона», Театр-Театр, Пермь
Балет/современный танец
Лучшая женская роль в балете/современном танце
Оксана Кардаш, «Autodance», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Лучшая мужская роль в балете/современном танце
Владислав Лантратов (Тригорин), «Чайка», Большой театр, Москва
Лучшая работа дирижера в балете/современном танце
Павел Клиничев, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая работа балетмейстера/хореографа в балете/современном танце
Павел Глухов, «Плот Медузы», Камерный театр, Воронеж
Лучший спектакль в современном танце
«Новая земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж
Лучший спектакль в балете
«Чайка», Большой театр, Москва
Опера
Лучшая женская роль в опере
Екатерина Воронцова (Ариодант), «Ариодант», Большой театр, Москва
Лучшая мужская роль в опере
Михаил Пирогов (Соловей Будимирович), «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
Лучшая работа режиссера в опере
Премия не присуждается
Лучшая работа дирижера в опере
Филипп Чижевский, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Лучший спектакль в опере
«Саломея», Большой театр, Москва
Лучшая работа композитора
Ольга Шайдуллина, «Антигона», Театр-Театр, Пермь
Специальные премии жюри
«Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород — «За творческую смелость и командный дух»
«Семейка Аддамс», Большой драматический театр, Тюмень — «За ансамбль и освоение новых жанров»
Работа художников в музыкальном и драматическом театре
Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре
Сергей Васильев, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре
Влада Помиркованая, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа художника в музыкальном театре
Альона Пикалова, Сергей Рылко, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
Лучшая работа художника по свету в драматическом театре
Игорь Фомин, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре
Ксения Сорокина, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери СOCO», Москва
Лучшая работа художника в драматическом театре
Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
Эксперимент
«Симулятор школы», Фестиваль «Точка доступа», Санкт-Петербург
Театр кукол
Лучшая работа актера в театре кукол
Алексей Полищук (Уолеран), «Маяк Уолерана», Театр Тантамарески, Санкт-Петербург
Лучшая работа художника в театре кукол
Ольга Галицкая, Илья Юдович, «Священный талисман», Театр Предмета и Еврейский музей и центр толерантности, Москва
Лучшая работа режиссера в театре кукол
Максим Исаев, «Сказка о золотом петушке», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург
Лучший спектакль в театре кукол
«Ходжа Насреддин», Театр Наций, Москва
Почетная премия «За вклад в развитие театрального искусства»
- Маргарита Алашеева
- Станислав Бенедиктов
- Василий Бочкарев
- Валерий Гергиев
- Алла Демидова
- Маргарита Дроздова
- Вячеслав Нечаев
- Александр Петров
- Анна Петрова
- Алина Покровская
- Михаил Скоморохов
- Римас Туминас
- Валерий Фокин
- Николай Чупров
- Адольф Шапиро
Специальная премия жюри драматического театра
Театр Наций, Москва — «За создание спектакля "Горбачев"»
Режиссер Анатолий Праудин и команда проекта «Одиссея» — «За создание спектакля "Сектор Газа" (театр "ЦЕХЪ", Экспериментальная сцена Театра-фестиваля "Балтийский дом" п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург)»
Драма
Лучшая женская роль в драме
Анна Блинова (Нана), «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
Лучшая мужская роль в драме
Евгений Цыганов (Режиссер), «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Лучшая женская роль второго плана в драме
Марина Бабошина (Долли), «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
Лучшая мужская роль второго плана в драме
Александр Девятьяров (Пьер), «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
Лучшая работа драматурга
Светлана Петрийчук, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери СOCO», Москва
Лучшая работа режиссера в драме
Дмитрий Крымов, «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Лучший спектакль в драме, малая форма
«Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
Лучший спектакль в драме, большая форма
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
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