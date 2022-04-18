Скончался режиссер и педагог Леонид Хейфец

Леонид Хейфец был режиссером в Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром имени Маяковского.

Он удостоен Государственной премии РСФСР в области театрального искусства за постановку спектакля «Павел I» Дмитрия Мережковского. Телеверсии его спектаклей полюбились советскому и российскому телезрителю. Большую часть своей карьеры Хейфец интересовался сценическим воплощением литературной классики.

Помимо режиссуры Леонид Ефимович в разные годы преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, Театральном институте имени Щукина и в ГИТИСе. Среди его учеников — Нина Чусова, Артур Смольянинов, Павел Деревянко, Александр Петров и Александр Паль.