От Юрия Погребничко до «Иранской конференции»: Почему нельзя пропустить фестиваль LOFT в «Театре на Васильевском»

В «Театре на Васильевском» с 18 по 24 апреля пройдет фестиваль LOFT. На этот раз новый программный директор Татьяна Цветкова и ее команда собрали впечатляющую афишу — здесь и резонансные премьеры нескольких последних сезонов, и постановки, в которых авторы работают с категориями памяти и травмы, и актуальная российская драматургия. Например, работа Юрия Погребничко — режиссера, в любви к спектаклям которого признаются Константин Богомолов, Евгений Цыганов и Алиса Хазанова.
«Магадан/Кабаре», «Около дома Станиславского» (Москва)
Откроется фестиваль спектаклем московского театра «Около дома Станиславского» «Магадан/Кабаре» выдающегося, без всяких скидок, режиссера Юрия Погребничко. Эту постановку однажды уже привозили в Петербург на фестиваль «Балтийский дом», и билеты разобрали в мгновение ока. Понятно почему: нельзя было отказать себе в удовольствии увидеть, как актеры посредством трехаккордных композиций или «Девушки с веслом» Бориса Гребенщикова, или горлового пения рассказывают «об удивительном крае, где ветры и «снега километры», где кино крутят раз в неделю, отчего тоска становится сильнее». Не стоит отказывать в этом удовольствии и сейчас — посмотреть сложносочиненное высказывание, которое в 2017-м жюри премии «Золотая маска» назвало лучшим спектаклем малой формы.
18 апреля
«Биография», Московский драматический театр «Человек»
Во вторник сыграют «Биографию» в постановке Владимира Скворцова. Жанр спектакля сам автор определяет как мистическую трагикомедию. Драматургия Макса Фриша предоставляет для такого решения все возможности: герой получает редчайший шанс прожить жизнь заново, переписать биографию, исправляя прожитое и избегая сделанных ошибок. Главные роли здесь исполнят приглашенные звезды — Анатолий Кот и Евгения Крюкова. Спектакль «Биография» был включен в лонг-лист премии «Золотая маска».
19 апреля
«Говорит Москва», Творческая мастерская «GranArt» (Нижний Новгород)
В основе пьесы историка (по образованию) и драматурга (по призванию) Юлии Поспеловой «Говорит Москва» книга дочери Сталина Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу». Режиссер Александр Ряписов выстраивает прихотливую хоровую структуру, которая собирается из голосов самых разных людей. Но что еще феноменальнее — на сцене все время спектакля находится лишь одна актриса: Наталья Кузнецова. Ее уникальный голос и умение точно передавать оттенки характеров любых персонажей как раз и позволяют добиться необходимого полифонического эффекта.
20 апреля
«Иранская конференция», Воронежский Камерный театр
В четверг можно будет увидеть «Иранскую конференцию» в интерпретации Михаила Бычкова. Эта пьеса уже наделала шуму благодаря постановке Виктора Рыжакова в Театре Наций. В Петербург привезут версию, выпущенную в Воронежском Камерном театре.
Участники конференции по «иранской проблеме» — ученые, журналисты, общественные деятели — выходят к микрофону, но каждый, как быстро становится понятно, говорит о чем-то, что отзывается лично у него. В результате монологи складываются в сложный узор, в центре которого оказываются вопросы общечеловеческого масштаба.
21 апреля
«Горе от ума», «Театр на Васильевском»
Театр-организатор покажет собственную, последнюю по времени, постановку —«Горе от ума» Руслана Нанавы. На хрестоматийную пьесу Александра Грибоедова режиссер решил посмотреть через оптику сегодняшнего дня. Вместе с художниками Николаем Слободяником (сценография) и Марией Лукка (костюмы) была создана узнаваемая обстановка и придуманы герои современного общества.
«Эта пьеса — своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю», рассказывает Руслан Нанава.
22 апреля
«Самое главное», Школа-студия МХАТ (Москва)
Краткий пересказ спектакля «Самое главное» выглядит так: «три талантливых актера врываются в грустную, унылую повседневную жизнь и играют там свои лучшие роли».
Пьесу теоретика театра и режиссера Николая Евреинова, написанную больше века назад, в Школе-студии МХАТ в 1999 году ставил Роман Козак. Одну из главных ролей тогда исполнил нынешний ректор Школы Игорь Золотовицкий. А теперь уже его студенты вместе со своим режиссером и педагогом Верой Харыбиной разбираются с теоретическими положениями Евреинова о театрализации жизни, испытывая их на прочность и жизнеспособность.
23 апреля
«Сын», Челябинский государственный драматический камерный театр
Завершится фестиваль 24 апреля «Сыном» Алексея Янковского. Спектакль поставлен по третьей части трилогии французского драматурга Флориана Зеллера, ставшего страшно модным в последние годы.
Подросток Николя болезненно переживает расставание родителей и пытается разобраться с вопросами самоидентичности в изменившейся реальности. Режиссер Янковский ставит эту пьесу как философскую притчу, герои которой не способны услышать, а значит и понять друг друга. И постепенно история одной семьи достигает уровня античной трагедии, где жизнями правит рок и фатальный исход предопределен.
24 апреля
Основная программа пройдет на Большой сцене «Театра на Васильевском» (Средний пр. ВО, 48).
В рамках фестиваля также состоится режиссерская лаборатория «Коридор рассуждений», в которой свои эскизы представят режиссеры Кирилл Заборихин, Надя Кубайлат, Иван Пачин и Георгий Мнацаканов, а в театральном фойе пройдет выставка работ студентов и выпускников факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ «Шекспир. Возрождение».
Текст: Наталия Эфендиева
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