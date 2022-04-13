18+
  • Развлечения
  • Театр
Театр

От Юрия Погребничко до «Иранской конференции»: Почему нельзя пропустить фестиваль LOFT в «Театре на Васильевском»

Поделиться:

В «Театре на Васильевском» с 18 по 24 апреля пройдет фестиваль LOFT. На этот раз новый программный директор Татьяна Цветкова и ее команда собрали впечатляющую афишу — здесь и резонансные премьеры нескольких последних сезонов, и постановки, в которых авторы работают с категориями памяти и травмы, и актуальная российская драматургия. Например, работа Юрия Погребничко — режиссера, в любви к спектаклям которого признаются Константин Богомолов, Евгений Цыганов и Алиса Хазанова.

предоставлено фестивалем LOFT

«Магадан/Кабаре», «Около дома Станиславского» (Москва)

Откроется фестиваль спектаклем московского театра «Около дома Станиславского» «Магадан/Кабаре» выдающегося, без всяких скидок, режиссера Юрия Погребничко. Эту постановку однажды уже привозили в Петербург на фестиваль «Балтийский дом», и билеты разобрали в мгновение ока. Понятно почему: нельзя было отказать себе в удовольствии увидеть, как актеры посредством трехаккордных композиций или «Девушки с веслом» Бориса Гребенщикова, или горлового пения рассказывают «об удивительном крае, где ветры и «снега километры», где кино крутят раз в неделю, отчего тоска становится сильнее». Не стоит отказывать в этом удовольствии и сейчас — посмотреть сложносочиненное высказывание, которое в 2017-м жюри премии «Золотая маска» назвало лучшим спектаклем малой формы.

18 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Биография», Московский драматический театр «Человек»

Во вторник сыграют «Биографию» в постановке Владимира Скворцова. Жанр спектакля сам автор определяет как мистическую трагикомедию. Драматургия Макса Фриша предоставляет для такого решения все возможности: герой получает редчайший шанс прожить жизнь заново, переписать биографию, исправляя прожитое и избегая сделанных ошибок. Главные роли здесь исполнят приглашенные звезды — Анатолий Кот и Евгения Крюкова. Спектакль «Биография» был включен в лонг-лист премии «Золотая маска».

19 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Говорит Москва», Творческая мастерская «GranArt» (Нижний Новгород)

В основе пьесы историка (по образованию) и драматурга (по призванию) Юлии Поспеловой «Говорит Москва» книга дочери Сталина Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу». Режиссер Александр Ряписов выстраивает прихотливую хоровую структуру, которая собирается из голосов самых разных людей. Но что еще феноменальнее — на сцене все время спектакля находится лишь одна актриса: Наталья Кузнецова. Ее уникальный голос и умение точно передавать оттенки характеров любых персонажей как раз и позволяют добиться необходимого полифонического эффекта.

20 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Иранская конференция», Воронежский Камерный театр

В четверг можно будет увидеть «Иранскую конференцию» в интерпретации Михаила Бычкова. Эта пьеса уже наделала шуму благодаря постановке Виктора Рыжакова в Театре Наций. В Петербург привезут версию, выпущенную в Воронежском Камерном театре.

Участники конференции по «иранской проблеме» — ученые, журналисты, общественные деятели — выходят к микрофону, но каждый, как быстро становится понятно, говорит о чем-то, что отзывается лично у него. В результате монологи складываются в сложный узор, в центре которого оказываются вопросы общечеловеческого масштаба.

21 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Горе от ума», «Театр на Васильевском»

Театр-организатор покажет собственную, последнюю по времени, постановку —«Горе от ума» Руслана Нанавы. На хрестоматийную пьесу Александра Грибоедова режиссер решил посмотреть через оптику сегодняшнего дня. Вместе с художниками Николаем Слободяником (сценография) и Марией Лукка (костюмы) была создана узнаваемая обстановка и придуманы герои современного общества.

«Эта пьеса — своего рода музейный экспонат. Нам же интересно взглянуть на нее иначе, осознать, почему сегодня этот классический сюжет может быть близок современному зрителю»,  рассказывает Руслан Нанава.

22 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Самое главное», Школа-студия МХАТ (Москва)

Краткий пересказ спектакля «Самое главное» выглядит так: «три талантливых актера врываются в грустную, унылую повседневную жизнь и играют там свои лучшие роли».

Пьесу теоретика театра и режиссера Николая Евреинова, написанную больше века назад, в Школе-студии МХАТ в 1999 году ставил Роман Козак. Одну из главных ролей тогда исполнил нынешний ректор Школы Игорь Золотовицкий. А теперь уже его студенты вместе со своим режиссером и педагогом Верой Харыбиной разбираются с теоретическими положениями Евреинова о театрализации жизни, испытывая их на прочность и жизнеспособность.

23 апреля

предоставлено фестивалем LOFT

«Сын», Челябинский государственный драматический камерный театр

Завершится фестиваль 24 апреля «Сыном» Алексея Янковского. Спектакль поставлен по третьей части трилогии французского драматурга Флориана Зеллера, ставшего страшно модным в последние годы.

Подросток Николя болезненно переживает расставание родителей и пытается разобраться с вопросами самоидентичности в изменившейся реальности. Режиссер Янковский ставит эту пьесу как философскую притчу, герои которой не способны услышать, а значит и понять друг друга. И постепенно история одной семьи достигает уровня античной трагедии, где жизнями правит рок и фатальный исход предопределен.

24 апреля

Основная программа пройдет на Большой сцене «Театра на Васильевском» (Средний пр. ВО, 48).

В рамках фестиваля также состоится режиссерская лаборатория «Коридор рассуждений», в которой свои эскизы представят режиссеры Кирилл Заборихин, Надя Кубайлат, Иван Пачин и Георгий Мнацаканов, а в театральном фойе пройдет выставка работ студентов и выпускников факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ «Шекспир. Возрождение».

Текст: Наталия Эфендиева

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: