От Юрия Погребничко до «Иранской конференции»: Почему нельзя пропустить фестиваль LOFT в «Театре на Васильевском»

«Иранская конференция», Воронежский Камерный театр

В четверг можно будет увидеть «Иранскую конференцию» в интерпретации Михаила Бычкова. Эта пьеса уже наделала шуму благодаря постановке Виктора Рыжакова в Театре Наций. В Петербург привезут версию, выпущенную в Воронежском Камерном театре.

Участники конференции по «иранской проблеме» — ученые, журналисты, общественные деятели — выходят к микрофону, но каждый, как быстро становится понятно, говорит о чем-то, что отзывается лично у него. В результате монологи складываются в сложный узор, в центре которого оказываются вопросы общечеловеческого масштаба.

21 апреля