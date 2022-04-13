В БДТ пройдут предпремьерные показы нового спектакля Могучего «Материнское сердце» с Ниной Усатовой в главной роли

В центре сюжета «Материнского сердца», который строится вокруг одноименного рассказа Василия Шукшина — история Авдотьи Громовой, простой русской женщины. «Пятеро сыновей было у Авдотьи. Четверо один за другим на тот свет отправились, а пятый, младший самый, Витька, попал в нехорошую историю — в пьяной драке милиционера ударил. Села Авдотья на старый мотоцикл «Урал» и поехала в дальнюю дорогу, к большим начальникам на поклон, надеясь, что они-то помогут сына от тюрьмы спасти…» — говорится в синопсисе к спектаклю.

Помимо «Материнского сердца» Шукшина, в сюжете спектакля использованы рассказы «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залетный».

В постановке занято несколько поколений артистов БДТ — от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего. Вместе с Ниной Усатовой на сцену выйдут Ольга Ванькова, Дмитрий Воробьев, Валерий Ивченко, Юрий Ицков, Виктор Княжев, Марья Лаврова, Сергей Лосев, Анатолий Петров, Александр Ронис, Андрей Феськов, Григорий Чабан и многие другие артисты БДТ.

За сценографию и костюмы в спектакле отвечает художник Александр Шишкин, автор сценария Светлана Щагина, художник по свету Константин Удовиченко, саунд-дизайнер Алексей Титов.

Спектакль «Материнское сердце» покажут 22, 23 и 24 апреля на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова. Показы будут предпремьерными — премьера ожидается в новом сезоне в сентябре 2022 года. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.