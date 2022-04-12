О приказе Полянкина уволить Райкина пишет журнал «Театр» со ссылкой на студенческий совет Высшей школы сценических искусств. В заявлении студсовета говорится о том, что «с сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин».

«Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — заявляют в студсовете.

«Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость. Он считается ректором, но он нарисовал себе ни с кем не согласованный устав, на себе замкнул все вопросы художественные, потому что знает, как к нему плохо относятся и педагоги, и студенты. Он вообще не появляется в институте, не видел ни одной работы, не заходит уже больше двух лет. Он руководит только бумажками, запретами и приказами», — прокомментировал свое увольнение «Подъему» Райкин.

В конце марта Анатолий Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности Высшей школы сценических искусств с 1 апреля по 1 июня 2022 года. Причиной решения стало «существенное ухудшение материального положения института». Согласно заявлению студсовета, 1 апреля студентов и педагогов Высшей школы сценических искусств не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

«Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление "приостановленного" образовательного процесса. Лишь благодаря коллективному иску и решению суда, который поддержал нашу позицию, мы, может быть, сможем доучиться этот год и сдать экзамены», — отметили студенты вуза.

Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) была основана в 2012 году. Константин Райкин, согласно информации на сайте вуза, являлся «художественным руководителем школы, ее «лицом» и гарантом высокого уровня подготовки студентов».

«Профессор Константин Аркадьевич Райкин считает, что задача школы — не просто дать студентам профессию, а "заразить театром, чтобы это дело стало образом жизни, способом существования, способом познания действительности, не службой, а служением, сродни религии…"», — приводятся на сайте вуза слова Райкина.

Школа предоставляла возможность получить высшее образование по театральным специальностям и профессиям на трех основных факультетах: актерском, менеджмента, театральной техники и технологии.