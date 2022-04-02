В Мариинском театре стартует серия показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева

С сегодняшнего дня, 2 апреля, Мариинский театр начинает серию показов, посвященную 150-летию со дня рождения театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«В Год Дягилева театр посвящает ряд специальных событий в апреле, включая заказанную хореографу Максиму Петрову новую постановку балета "Послеполуденный отдых фавна", и представления всех "дягилевских" спектаклей репертуара в течение сезона», — следует из сообщения пресс-службы.
Речь идет о порядка двадцати представлений, в том числе и опере «Хованщина» Модеста Мусоргского, балете «Спящая красавица» Петра Чайковского в реконструкции 1890 года, балете «Блудный сын» Сергея Прокофьева в хореографии Джорджа Баланчина и многих других. Полную программу можно посмотреть в афише Мариинского театра.
Как добавили в Мариинке, на заре своей театральной карьеры Дягилев служил чиновником по особым поручениям при Дирекции Императорских театров, редактировал «Ежегодник» и мечтал о том, чтобы выстраивать репертуар и руководить новыми постановками.
В 1920-х только «Петрушку» показали в Мариинском театре в том же виде, что и у Дягилева. Интерес к наследию его антрепризы появился в 1990-х, и постепенно в репертуар труппы вошли реконструкции наиболее резонансных спектаклей. В юбилейный год все они украсят афишу. Также будут представлены произведения русских композиторов, которыми Дягилев восхищался и которые включал в программы Русских сезонов.
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