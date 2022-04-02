В Мариинском театре стартует серия показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева

«В Год Дягилева театр посвящает ряд специальных событий в апреле, включая заказанную хореографу Максиму Петрову новую постановку балета "Послеполуденный отдых фавна", и представления всех "дягилевских" спектаклей репертуара в течение сезона», — следует из сообщения пресс-службы.

Речь идет о порядка двадцати представлений, в том числе и опере «Хованщина» Модеста Мусоргского, балете «Спящая красавица» Петра Чайковского в реконструкции 1890 года, балете «Блудный сын» Сергея Прокофьева в хореографии Джорджа Баланчина и многих других. Полную программу можно посмотреть в афише Мариинского театра.