С режиссера Кирилла Серебренникова сняли условную судимость

Об этом стало известно из карточки дела на официальном портале московских судов. Как сообщает ТАСС, с Серебренникова сняли судимость, поскольку тот отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений

Расследование дела автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» началось еще в 2017 году. В качестве обвиняемых выступали режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, и экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум. По версии следствия, они украли деньги, которые были выделены на театральный проект «Платформа».

В 2020 году Серебренников был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей. В марте 2021 года «Седьмая студия» Серебренникова была ликвидирована по решению учредителей.