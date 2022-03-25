ВКонтакте покажут премьеры спектаклей «Киса» Серзина и «Вне системы» Серебренникова

Социальная сеть ВКонтакте запускает ежегодный проект ко Дню театра. На платформе VK Видео покажут премьеры спектаклей, а также репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисья.
В проекте приняли участие большие российские театры, среди которых Большой, Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие. В этом году проект стартует 27 марта. За трансляциями спектаклей можно следить в специальном разделе на видеовитрине VK Видео, а также в сообществе «Культура ВКонтакте».
«Балет Москва» проведет трансляцию закрытого показа «Кафе Идиот. Теснота», в основе постановки — роман Федора Достоевского. Спектакль будет доступен пользователям ВКонтакте в течение суток. «Приют комедианта» впервые покажет онлайн комедийный спектакль «Киса». Его главный герой Киса Воробьянинов отправляется на поиски бриллиантов — в постановке Семена Серзина.
МХТ имени Чехова покажет трансляцию юбилейного вечера «Вне системы» к 150-летию Константина Станиславского. Постановка построена на письмах, воспоминаниях и дневниках: она показывает масштаб фигуры великого драматурга. Режиссером стал Кирилл Серебренников, роли исполнили Константин Хабенский, Евгений Миронов, Илзе Лиепа.
«Электротеатр Станиславский» представит философскую драму «Стойкий принцип». Она объединила пьесу «Пир во время чумы» и испанский роман, в центре которого — история наследника португальского престола.
Зрители «Клипов» узнают, что происходит, когда гаснут софиты, а актеры завершают поклон. Большой театр покажет репетицию знаменитого «Лебединого озера» в коротком вертикальном формате.
А петербургский театр «Мастерская» поможет лучше понять язык искусства: раскроет термины, которые часто встречаются в театральной среде. Узнать больше о культуре можно и через историю. Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства расскажет о спектаклях XIX века и японском театре кабуки.
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