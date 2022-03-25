ВКонтакте покажут премьеры спектаклей «Киса» Серзина и «Вне системы» Серебренникова

В проекте приняли участие большие российские театры, среди которых Большой, Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие. В этом году проект стартует 27 марта. За трансляциями спектаклей можно следить в специальном разделе на видеовитрине VK Видео, а также в сообществе «Культура ВКонтакте».

«Балет Москва» проведет трансляцию закрытого показа «Кафе Идиот. Теснота», в основе постановки — роман Федора Достоевского. Спектакль будет доступен пользователям ВКонтакте в течение суток. «Приют комедианта» впервые покажет онлайн комедийный спектакль «Киса». Его главный герой Киса Воробьянинов отправляется на поиски бриллиантов — в постановке Семена Серзина.