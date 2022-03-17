Ремастер спектакля Могучего «Что делать» — это обновленная и актуализированная версия постановки, ставшей в 2014 году первой работой режиссера на сцене БДТ в качестве художественного руководителя. Ремастер будет представлен серией из шести показов с 29 марта по 3 апреля 2022 года.

В основе постановки «Что делать?» Николая Чернышевского — первый в России феминистский роман и одна из самых влиятельных книг XIX века. В центре сюжета — история женщины на пути освобождения от различного рода «тюрем»: родительского дома, фиктивного брака, любви и от самой себя.

Одним из главных решений в ремастере спектакля стал ввод новых актеров из труппы БДТ. Теперь Лопухова играет Андрей Феськов (из последних работ Андрея — моноспектакль «Ночной писатель» режиссёра Яна Фабра), а Кирсанова — Леня Нечаев, до БДТ работавший в лаборатории театра-танца DEREVO, театрах «Цехъ» и «Зазеркалье».

Роль главной героини спектакля «Что делать», Веры Павловны, исполнит актриса Нина Александровна, роль Красоты — Варвара Павлова. «Cверхчеловека» Рахметова будет играть Виктор Княжев. В роли Автора — Борис Павлович. В спектакле также участвуют народные артисты России Ируте Венгалите, Георгий Штиль, Валерий Дегтярь и другие.

Инсценировку по мотивам Чернышевского написали драматурги Александр Артемов и Дмитрий Юшков — основатели независимого петербургского театра ТРУ. Вместе с Могучим они работали над спектаклем «Процесс» в дюссельдорфском Schauspielhaus.

«8 лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело — подобно главное героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», — отметил Андрей Могучий.