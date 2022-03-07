Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев решил покинуть свой пост. Вот его заявление

«Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни. Это то, что делает музыка. Она соединяет людей и артистов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное существование на этой планете», — следует из его заявления, опубликованного на сайте Classicalmusicnews.ru.

По его словам, сейчас власти города Тулузы противостоят проведению русско-французского фестиваля. Сохиев называет это «позором». «За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому», — сказал он.

«Из-за всего того, о чем я сказал выше, и, будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», — заключил Туган Сохиев.