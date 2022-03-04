Александринский театр дает скидки на билеты: «Это то малое, что мы можем сделать сегодня»

Скидки будут действовать первую неделю марта, до 6 марта включительно. При покупке одного билета можно получить скидку в размере 50%, при покупке двух — второй бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться промокодом «ВМЕСТЕ». Второй билет должен быть в той же ценовой категории, что и первый.

«Друзья, всем нам сегодня необходимы поддержка и чувство уверенности в завтрашнем дне. Сейчас важно быть вместе. Мы хотим помочь вам в этом. […] Это то малое, что мы можем сделать сейчас. Берегите друг друга!» — говорится в рассылке театра, поступившей в редакцию «Собака.ru».

Сегодня, 4 марта, в Александринском театре показывают моноспектакль «Сибирь» Романа Кагановича и Театра Ненормативной пластики. Также в программе постановка «Рождение Сталина» Валерия Фокина об исчезновении человека и рождении тирана.

5 марта покажут «Преступление и наказание» — 5-часовое погружение в мир Достоевского. 6 марта в программе театра спектакль «Ворон» — Гоцци без карнавала и «лжеитальянщины» — а также поэма блока «Двенадцать», рассказанная современным театральным языком.