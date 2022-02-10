БДТ покажет премьеру спектакля «Елизавета Бам» по мотивам произведений Хармса и Введенского

В феврале на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова представят новую премьеру. Спектакль «Елизавета Бам» поставлен режиссером Оскарасом Коршуновасом по одноименной пьесе и другим произведениям Даниила Хармса, а также поэтов-обэриутов Александра Введенского и Николая Олейникова.
Спектакль «Елизавета Бам» поставлен литовским режиссером Оскарасом Коршуновасом по одноименной пьесе и другим произведениям Даниила Хармса, а также поэтов-обэриутов Александра Введенского и Николая Олейникова. По сюжету, к Елизавете Бам приходят двое мужчин, чтобы арестовать ее за убийство. Уверенность этих представителей власти в виновности Елизаветы так велика, что главная героиня уже сомневается: может быть, она действительно совершила преступление? Если так, то в ее интересах отвлечь этих мужчин, выиграть время и сделать все, чтобы арест не случился.
Главные роли в спектакле исполнили Александра Дроздова, Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, Анастасия Чайникова, Елена Осипова, Тарас Бибич, Татьяна Аптикеева, Семен Мендельсон и другие, в образе самого Хармса предстанет Борис Заруцкий. Премьерные показы пройдут на основной сцене БДТ на набережной реки Фонтанки 18 и 19 февраля. Продолжительность постановки составляет 2 часа 30 минут с одним антрактом. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.
Оскарас Коршуновас
Режиссер — о спектакле «Елизавета Бам»:
Даниил Хармс думал о сюжете, который может дать только театр. «Сюжет театрального представления — театральный, как сюжет музыкального произведения — музыкальный». Для меня пьеса «Елизавета Бам» — метафизический детектив, где вопросов много, а ответов нет и не может быть. Неуловимая Елизавета Бам — кто она? Озорная девчонка или фатальная женщина? Алиса в стране тоталитаризма или без вины виноватый Йозеф К. в романе «Процесс» Франца Кафки? Играющая со смертью или сама смерть?
Даниил Хармс писал: «В жизни есть только одно событие — смерть». Всё искусство обэриутов пропитано смертью. Но они ее по-настоящему не боялись, возможно, страх смерти и был их творческим двигателем. Отсюда бесконечные парадоксы и сокрушающий смех. Искусство для обэриутов было как противоядие к смерти и к тому кровавому времени, в котором они жили. Времени, которое смерть ценила больше, чем жизнь.
Так, может, Елизавета Бам — это искусство? Настоящее искусство всегда обитает в самых неожиданных местах, в «малых мира сего» или в детях. Возможно, поэтому обэриуты так талантливо писали для детей. Возможно и пьеса «Елизавета Бам» была бы игриво-детская, если бы не было так страшно взрослым
Оскарас Коршуновас
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