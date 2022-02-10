БДТ покажет премьеру спектакля «Елизавета Бам» по мотивам произведений Хармса и Введенского

Режиссер — о спектакле «Елизавета Бам»:

Даниил Хармс думал о сюжете, который может дать только театр. «Сюжет театрального представления — театральный, как сюжет музыкального произведения — музыкальный». Для меня пьеса «Елизавета Бам» — метафизический детектив, где вопросов много, а ответов нет и не может быть. Неуловимая Елизавета Бам — кто она? Озорная девчонка или фатальная женщина? Алиса в стране тоталитаризма или без вины виноватый Йозеф К. в романе «Процесс» Франца Кафки? Играющая со смертью или сама смерть?

Даниил Хармс писал: «В жизни есть только одно событие — смерть». Всё искусство обэриутов пропитано смертью. Но они ее по-настоящему не боялись, возможно, страх смерти и был их творческим двигателем. Отсюда бесконечные парадоксы и сокрушающий смех. Искусство для обэриутов было как противоядие к смерти и к тому кровавому времени, в котором они жили. Времени, которое смерть ценила больше, чем жизнь.

Так, может, Елизавета Бам — это искусство? Настоящее искусство всегда обитает в самых неожиданных местах, в «малых мира сего» или в детях. Возможно, поэтому обэриуты так талантливо писали для детей. Возможно и пьеса «Елизавета Бам» была бы игриво-детская, если бы не было так страшно взрослым