Моника Беллуччи сыграет в Петербурге в моноспектакле про Марию Каллас

В Александринском театре в Петербурге покажут моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах». Главную роль в постановке сыграет Моника Беллуччи. Это первый театральный опыт у актрисы.
В основе постановки лежат документальный фильм и книга Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем оперной певицы Марии Каллас, написанных за 30 лет.
Моноспектакль состоит из трех частей. В нем рассказываются истории о небогатом детстве будущей певицы в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом и последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством.
«Для меня эта постановка стала результатом семи лет работы, посвященной моему кумиру. Для нас обоих [с Моникой Беллуччи] постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу... За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью», — рассказал режиссер Том Вольф.
Это первая театральная роль в карьере Моники Беллуччи. Итальянская актриса во время спектакля носит черное платье-футляр, которое принадлежало Каллас более полувека назад. Пространство сцены занимает точная копия дивана, который стоял в апартаментах певицы в Париже, и граммофон. На нем будет звучать любимая музыка Каллас и ее собственные записи.
Постановка «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» режиссера Тома Вольфа с участием актрисы Моники Беллуччи покажут 27-28 мая 2022 года в Александринском театре в Петербурге и 30-31 мая в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Первый премьерный показ состоялся еще в 2019 году в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021 года — на сцене древнего театра Одеон Герода Аттика в Афинах. Россия станет третьей страной, которая примет у себя постановку.
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