Моника Беллуччи сыграет в Петербурге в моноспектакле про Марию Каллас

В основе постановки лежат документальный фильм и книга Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем оперной певицы Марии Каллас, написанных за 30 лет.

Моноспектакль состоит из трех частей. В нем рассказываются истории о небогатом детстве будущей певицы в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом и последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством.

«Для меня эта постановка стала результатом семи лет работы, посвященной моему кумиру. Для нас обоих [с Моникой Беллуччи] постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу... За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью», — рассказал режиссер Том Вольф.