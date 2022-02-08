Театр эстрады имени Райкина запустил акцию в поддержку медиков Петербурга

Директор театра Эстрады имени Аркадия Райкина — о запуске акции в поддержку медиков, цитата по ТАСС:

Когда же, если не сейчас, выразить нашу благодарность всем медицинским работникам за их самоотверженность? Врачи должны почувствовать наше искреннее желание хоть немного облегчить их сложные будни, позволить им уйти от рутинных дел и получить заряд самого лучшего состояния, которым владеет человек — позитив и радость. Именно артисты нашего театра смогут поднять настроение, рассмешить и окружить любовью. Теперь наша очередь спасать наших врачей — ведь смех лечит во всех смыслах и продлевает жизнь.