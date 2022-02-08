Театр эстрады имени Райкина запустил акцию в поддержку медиков Петербурга

Петербургский Театр эстрады имени Аркадия Райкина запустил акцию в поддержку медицинских работников города. Они смогут приобрести билеты на любой спектакль из репертуара театра со скидкой 50%.
Билеты с 50-процентной скидкой медики Петербурга могут приобрести на любой спектакль из репертуара театра до 31 марта 2022 года. Для того, чтобы воспользоваться акцией, необходимо предъявить служебное удостоверение на кассе.
Юлия Пости
Директор театра Эстрады имени Аркадия Райкина — о запуске акции в поддержку медиков, цитата по ТАСС:
Когда же, если не сейчас, выразить нашу благодарность всем медицинским работникам за их самоотверженность? Врачи должны почувствовать наше искреннее желание хоть немного облегчить их сложные будни, позволить им уйти от рутинных дел и получить заряд самого лучшего состояния, которым владеет человек — позитив и радость. Именно артисты нашего театра смогут поднять настроение, рассмешить и окружить любовью. Теперь наша очередь спасать наших врачей — ведь смех лечит во всех смыслах и продлевает жизнь.
Напомним, в мае 2020 года Театр эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге уже запускал акцию в поддержку медиков. Фельдшеры, водители скорой помощи и все, кто помогал людям бороться с болезнями в период пандемии, могли купить билет на любой спектакль из репертуара театра всего за 10 рублей — так театр благодарил «за самоотверженный труд тех, кто находится на передовой во время пандемии».
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