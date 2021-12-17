На Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль молодых петербургских режиссеров

Как рассказали в Александринском театре, изначально проект «Другая сцена» задумывался для генерирования оригинальных онлайн-форматов от молодых режиссеров, драматургов, хореографов, композиторов и медиахудожников. Это был своеобразный ответ театра на ограничения в период карантина, весной 2020 года.

Второй сезон «Другой сцены» — это фестиваль, который который взламывает жанры и форматы, предлагая короткие спектакли на стыке театра и игры. Виртуозное использование цифровых технологий и нетеатральных пространств позволяет авторам конструировать ситуации, расширяющие зрительский опыт. Кураторами программы выступили Антон Оконешников, Юлия Клейман.

В программе фестиваля спектакль «Дотеатр» режиссера Романа Бокланова — AR-прогулка в доисторическое прошлое площади Островского и окрестностей. «Алгоритм» Анны Овчинниковой и Лены Жукововй — настольная игра в сценическое закулисье. «Экосвидания» в постановке Никиты Славича — «сделай сам» на темы русской классической литературы. А также UFO — спектакль-выставка Кирилла Люкевича по пьесе Ивана Вырыпаева.

Покажут постановку «Данте» в режиссуре Романа Муромцева — иммерсивный спектакль для одного зрителя по мотивам «Божественной комедии». «Шекспир сторис» — digital-постановка Владимира Посохина по мотивам комедии классика. Спектакль «Чехов уходит из театра» Владислава Тутака — поездка на лифте по следам одного громкого провала.

«Робот Костя. 2.0» режиссера Ивана Заславеца и робототехников университета ИТМО покажет футуристическую визуальную фантазию и станет своеобразным сценическим экспериментом по пьесе Чехова «Чайка». Также в программе покажут постановку «Другой/Наш» — перфолекция об авангарде в национальных театрах от Юлии Клейман и Нурбека Батуллы.

Фестиваль «Другая сцена» пройдет на Новой сцене Александринского театра 25 и 26 декабря. Подробнее о расписании и билетах можно посмотреть здесь.