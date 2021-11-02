Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов (290!) сезона 2020/2021. Публикуем список претендентов на награду в главных номинациях — «Драма», «Опера» и «Балет».
Андрей Могучий
Драма. Спектакль большой формы
- «Братья Карамазовы». Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург
- «Горбачев». Театр Наций, Москва
- «Дело». Театр «Красный факел», Новосибирск
- «Иваново детство». Театр юного зрителя, Казань
- «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- «Сын». Российский академический Молодежный театр, Москва
- «Тайм-аут» Театр «Красный факел», Новосибирск
- «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- «Утиная охота». Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- «Циолковский». Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- «Школа жен». Театр им. Вл. Маяковского, Москва
Драма. Спектакль малой формы
- «Анна Каренина». Театр юного зрителя, Красноярск
- «Все тут». Театр «Школа современной пьесы», Москва
- «Дания тюрьма». Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
- «Двенадцатая ночь». Никитинский театр, Воронеж
- «Интервью В.». Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
- «Книга непокоя». Молодежный театр, Архангельск
- «Комитет грустящего божества». «театр post», Санкт-Петербург
- «На заре». Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
- «Нана». Александринский театр, Санкт-Петербург
- «Скктор газа». Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
- «Танцующая в темноте». Театр «Старый дом», Новосибирск
- «Товарищ Кисляков». Александринский театр, Санкт-Петербург
- «Финист ясный сокол». Проект «Дочери Сосо», Москва
- «Юдифь». Фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург
Драма. Работа режиссера
- Женя Беркович, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
- Елизавета Бондарь, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
- Юрий Бутусов, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Лев Додин, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург
- Дмитрий Волкострелов, Алена Старостина, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
- Дмитрий Егоров, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Андрий Жолдак, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Туфан Имамутдинов, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
- Роман Каганович, «Интервью В.», Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
- Андрей Калинин, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Миндаугас Карбаускис, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
- Роман Кочержевский, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Дмитрий Крымов, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Дмитрий Крымов, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
- Андрей Могучий, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Илья Мощицкий, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
- Юрий Муравицкий, «Двенадцатая ночь», Никитинский театр, Воронеж
- Борис Павтович, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Борис Павлович, «Юдифь», фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург
- Александр Плотников, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
- Анатолий Праудин, «Сектор газа», театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
- Антон Федоров, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
- Алвис Херманис, «Горбачев», Театр Наций, Москва
- Петр Шерешевский, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
- Петр Шерешевский, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
Сергей Дрейден
Драма. Мужская роль
- Сергей Азеев, «Интервью В.», Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
- Виктор Бугаков, «Сектор газа», Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
- Илья Варанкин, Константин Циолковский, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Сергей Дрейден, Иван Ильич Туб, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Нияз Зиннатуллин, Иван, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
- Виталий Куликов, Зилов, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Владимир Лемешонок, Петр Муромский, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Анатолий Лобоцкий, Арнольф, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
- Анатолий Малыхин, Каренин, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
- Евгений Миронов, Михаил, «Горбачёв», Театр Наций, Москва
- Иван Николаев, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
- Евгений Редько, Николя, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Иван Трус, Кисляков, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Александр Худяков, Митя, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
- Алмаз Хусаинов, Сагит Рамиев, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
- Евгений Цыганов, Режиссер, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Игорь Черневич, Дмитрий Федорович, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
Драма. Женская роль
- Полина Айрапетова, Полина, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Василиса Алексеева, Жена Кислякова, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Марина Бабошина, Долли, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
- Елена Калинина, Зоя, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Татьяна Матюкова, Мать, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Юлия Новикова, Нонна Михайловна Гукасян, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
- Елена Шевчук, Варвара Циолковская, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Роза Шмуклер, Розалия, уборщица, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Драма. Мужская роль второго плана
- Никита Барсуков, Полухин, Фокс Джери, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Денис Ганин, Тарелкин, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Денис Ганин, Одинцов, Геннадий, отец Люды, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
- Ильнур Гарифуллин, Гальцев, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
- Александр Девятьяров, Пьер, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Юрий Киценко, Левин, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
- Александр Моровов, Александр Михайлович, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Александр Новиков, Кушак, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Павел Поляков, Швец, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Олег Рязанцев, Смердяков, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
- Андрей Сенько, Джефф, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
- Семен Сытник, Граф Мюффа, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
- Константин Телегин, Варравин, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Олег Федоров, Официант, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Александр Феклистов, Помощник режиссера, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
Драма. Работа художника
- Фемистокл Атмадзас, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
- Александр Боровский, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
- Дмитрий Волкострелов, Иван Николаев ИКОЛАЕВ, Алена Старостина, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
- Лилия Имамутдинова, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
- Игорь Каневский, «Сектор газа», Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
- Сергей Кретенчук, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
- Зиновий Марголин, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
- Александр Мохов, Мария Лукка, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
- Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Максим Обрезков, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Мария Трегубова, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
- Мария Трегубова, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Антон Федоров, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
- Александр Шишкин, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Александр Шишкин-Хокусай
Драма. Работа художника по костюмам
- Ваня Боуден, «Двенадцатая ночь», Никитинский театр, Воронеж
- Мария Данилова, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
- Сергей Кретенчук, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
- Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Виктория Севрюкова, «Горбачев», Театр Наций, Москва
- Ксения Сорокина, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
- Мария Трегубова, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
Драма. Работа художника по свету
- Иван Виноградов, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
- Иван Виноградов, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
- Дамир Исмагилов, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
- Ильшат Саяхов, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
- Стас Свистунович, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Стас Свистунович, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
- Александр Сиваев, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
- Игорь Фомин, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
- Гидал Шугаев, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
Драма. Работа драматурга
- Ася Волошина, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
- Клим, «Юдифь», фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург
- Марина Крапивина, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
- Светлана Петрейчук, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
- Павел Пряжко, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
Ася Волошина
Опера. Спектакль
- «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- «Ариодант», Большой театр, Москва
- «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
- «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- «Саломея», Большой театр, Москва
- «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
- «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
Опера. Работа дирижера
- Артем Абашев, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Артем Абашев, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Иван Великанов, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Иван Великанов, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
- Алексей Верещагин, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
- Джанлука Капуано, «Ариодант», Большой театр, Москва
- Феликс Коробов, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
- Артем Макаров, «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Туган Сохиев, «Саломея», Большой театр, Москва
- Филипп Чижевский, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Константин Чудовский, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Опера. Работа режиссера
- Дмитрий Белянушкин, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
- Сергей Бобров, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Константин Богомолов, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Михаил Бычков, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
- Марат Гацалов, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Филипп Григорьян, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Клаус ГУТ, «Саломея», Большой театр, Москва
- Ярославия Калесидис, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Елизавета Корнеева, «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Владислав Наставшев, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
Константин Богомолов
Опера. Женская роль
- Наталья Буклага, Пилигрим, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Екатерина Воронцова, Ариодант, «Ариодант», Большой театр, Москва
- Асмик Григорян, Саломея, «Саломея», Большой театр, Москва
- Тамара Касумова, Лейла, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
- Лариса Келль, Фата Моргана, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Екатерина Лукаш, Керубино, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
- Наталия Ляскова, Кармен, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Надежда Павлова, Донна Анна, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Анна Перхурова, Клеманс, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Наталья Петрожицкая, Графиня Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
- Светлана Ползикова, Графиня Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
- Дарья Рябинко, Милитриса Кирбитьевна, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
Опера. Мужская роль
- Ярослав Абаимов, Надир, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
- Гарри Агаджанян, Маг Челий, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Андрей Бондаренко, Дон Жуан, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Винсент Вольфштайнер, Ирод, «Саломея», Большой театр, Москва
- Кристоф Дюмо, Полинесс, «Ариодант», Большой театр, Москва
- Михаил Пирогов ИРОГОВ, Соловей Будимирович, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Алексей Семенищев, Жофре Рюдель, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Константин Сучков, Зурга, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
- Олег Федоненко, Граф Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
Фото: Shutterstock.com
Балет. Спектакль
- AUTODANCE, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- POSTSCRIPT, Продюсерская компания «MuzArts», Москва
- «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
- «Конек-Горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- «Ленинградская симфония», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- «Озорные песни», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- «Пилигрим», Фестиваль «Context. Diana Vishneva», Москва
- «Самара Шостакович. Балет I., фортепианный концерт», Театр оперы и балета, Самара
- «Чайка», Большой театр, Москва
Современный танец. Спектакль
- OVERTIME, «Театр. Акт», Казань
- «Весна священная», Новый Манеж, Москва
- «Дыхание», Фестиваль «Территория», фестиваль «Brusfest», Музей Москвы и Московская международная биеннале молодого искусства, Москва
- «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
- «Новая Земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж
- «Плот медузы», Камерный театр, Воронеж
- «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
- «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
- «Сеанс одновременной игры», Фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания «Libertatem», Москва
Диана Вишнева
Балет — современный танец. Работа дирижера
- Иван Великанов, «Ленинградская симфония», Театр оперы и балеты им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Павел Клиничев, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Балет — современный танец. Работа балетмейстера-хореографа
- Виктория Арчая, «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания «Libertatem», Москва
- Анна Гарафеева, Дина Хусейн, «Дыхание», фестиваль «Территория», фестиваль «Brusfest», Музей Москвы, Московская международная биеннале молодого искусства, Москва
- Павел Глухов, «Плот медузы», Камерный театр, Воронеж
- Ангелина Мигранова, Родион Сабиров, «Overtime», «Театр. Акт», Казань
- Максим Петров, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
- Максим Петров, «Самара Шостакович Балет I. Фортепианный концерт», Театр оперы и балета, Самара
- Антон Пимонов, «Озорные песни», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Ольга Пона, Татьяна Крицкая, «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
- Юрий Посохов, «Чайка», Большой театр, Москва
- Кирилл Радев, «Пилигрим», фестиваль «Context. Diana Vishneva», Москва
- Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Ольга Тимошенко, Алексей Нарутто, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
- Александр Фролов Ролов, Анна Щеклеина, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
- Ольга Цветкова, «Весна священная», Новый Манеж, Москва
- Анна Щеклеина, «Новая земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж
Рената Шакирова
Балет — современный танец. Женская роль
- Виктория Арчая, «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания Libertatem, Москва
- Мария Буланова, Фея I, «Мавра. Байка. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
- Елена Воровьева, Жемчужина, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Светлана Захарова, Ирина Николаевна Аркадина, «Чайка», Большой театр, Москва
- Оксана Кардаш, «Autodance», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- Анастасия Кержеманкина, Конек-горбунок, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Татьяна Крицкая, «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
- Анастасия Пешкова, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Ольга Тимошенко, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Ольга Тимошенко, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
- Рената Шакирова, Фея III, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
- Анна Щеклеина, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
Балет — современный танец. Мужская роль
- Илья Карпель, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Арсентий Лазарев, Иван, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Владислав Лантратов, Борис Алексеевич Тригорин, «Чайка», Большой театр, Москва
- Алексей Нарутто, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Алексей Нарутто, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
- Артем Овчаренко, Константин Гаврилович Треплев, «Чайка», Большой театр, Москва
- Андрей Остапенко, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Александр Сергеев, Юноша, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
- Алексей Тихонов, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
- Александр Фролов, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
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