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Дрейден, Шишкин-Хокусай, Додин и «Горбачев»: объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2020-2021

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов (290!) сезона 2020/2021. Публикуем список претендентов на награду в главных номинациях — «Драма», «Опера» и «Балет».

Андрей Могучий 

Драма. Спектакль большой формы

  • «Братья Карамазовы». Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург
  • «Горбачев». Театр Наций, Москва
  • «Дело». Театр «Красный факел», Новосибирск
  • «Иваново детство». Театр юного зрителя, Казань
  • «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • «Сын». Российский академический Молодежный театр, Москва
  • «Тайм-аут» Театр «Красный факел», Новосибирск
  • «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • «Утиная охота». Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • «Циолковский». Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • «Школа жен». Театр им. Вл. Маяковского, Москва

Драма. Спектакль малой формы

  • «Анна Каренина». Театр юного зрителя, Красноярск
  • «Все тут». Театр «Школа современной пьесы», Москва
  • «Дания тюрьма». Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
  • «Двенадцатая ночь». Никитинский театр, Воронеж
  • «Интервью В.». Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
  • «Книга непокоя». Молодежный театр, Архангельск
  • «Комитет грустящего божества». «театр post», Санкт-Петербург
  • «На заре». Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
  • «Нана». Александринский театр, Санкт-Петербург
  • «Скктор газа». Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
  • «Танцующая в темноте». Театр «Старый дом», Новосибирск
  • «Товарищ Кисляков». Александринский театр, Санкт-Петербург
  • «Финист ясный сокол». Проект «Дочери Сосо», Москва
  • «Юдифь». Фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург

Юрий Бутусов

Лев Додин

Драма. Работа режиссера

  • Женя Беркович, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
  • Елизавета Бондарь, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
  • Юрий Бутусов, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Лев Додин, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург
  • Дмитрий Волкострелов, Алена Старостина, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
  • Дмитрий Егоров, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Андрий Жолдак, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Туфан Имамутдинов, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
  • Роман Каганович, «Интервью В.», Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
  • Андрей Калинин, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Миндаугас Карбаускис, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
  • Роман Кочержевский, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Дмитрий Крымов, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Дмитрий Крымов, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
  • Андрей Могучий, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Илья Мощицкий, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
  • Юрий Муравицкий, «Двенадцатая ночь», Никитинский театр, Воронеж
  • Борис Павтович, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Борис Павлович, «Юдифь», фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург
  • Александр Плотников, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
  • Анатолий Праудин, «Сектор газа», театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
  • Антон Федоров, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
  • Алвис Херманис, «Горбачев», Театр Наций, Москва
  • Петр Шерешевский, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Петр Шерешевский, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург

Сергей Дрейден

Драма. Мужская роль

  • Сергей Азеев, «Интервью В.», Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
  • Виктор Бугаков, «Сектор газа», Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
  • Илья Варанкин, Константин Циолковский, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Сергей Дрейден, Иван Ильич Туб, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Нияз Зиннатуллин, Иван, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
  • Виталий Куликов, Зилов, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Владимир Лемешонок, Петр Муромский, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Анатолий Лобоцкий, Арнольф, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
  • Анатолий Малыхин, Каренин, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
  • Евгений Миронов, Михаил, «Горбачёв», Театр Наций, Москва
  • Иван Николаев, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
  • Евгений Редько, Николя, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Иван Трус, Кисляков, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Александр Худяков, Митя, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
  • Алмаз Хусаинов, Сагит Рамиев, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
  • Евгений Цыганов, Режиссер, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Игорь Черневич, Дмитрий Федорович, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург

Драма. Женская роль

  • Полина Айрапетова, Полина, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Василиса Алексеева, Жена Кислякова, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Марина Бабошина, Долли, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
  • Елена Калинина, Зоя, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Татьяна Матюкова, Мать, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Юлия Новикова, Нонна Михайловна Гукасян, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Елена Шевчук, Варвара Циолковская, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Роза Шмуклер, Розалия, уборщица, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Драма. Мужская роль второго плана

  • Никита Барсуков, Полухин, Фокс Джери, «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Денис Ганин, Тарелкин, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Денис Ганин, Одинцов, Геннадий, отец Люды, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Ильнур Гарифуллин, Гальцев, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
  • Александр Девятьяров, Пьер, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Юрий Киценко, Левин, «Анна Каренина», Театр юного зрителя, Красноярск
  • Александр Моровов, Александр Михайлович, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Александр Новиков, Кушак, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Павел Поляков, Швец, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Олег Рязанцев, Смердяков, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
  • Андрей Сенько, Джефф, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
  • Семен Сытник, Граф Мюффа, «Нана», Александринский театр, Санкт-Петербург
  • Константин Телегин, Варравин, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Олег Федоров, Официант, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Александр Феклистов, Помощник режиссера, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва

Анна Блинова

Елизавета Боярская

Драма. Работа художника

  • Фемистокл Атмадзас, «Дело», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Александр Боровский, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
  • Дмитрий Волкострелов, Иван Николаев ИКОЛАЕВ, Алена Старостина, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург
  • Лилия Имамутдинова, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
  • Игорь Каневский, «Сектор газа», Театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» п/р Анатолия Праудина, Санкт-Петербург
  • Сергей Кретенчук, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
  • Зиновий Марголин, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
  • Александр Мохов, Мария Лукка, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Максим Обрезков, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Мария Трегубова, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
  • Мария Трегубова, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Антон Федоров, «Иваново детство», Театр юного зрителя, Казань
  • Александр Шишкин, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Александр Шишкин-Хокусай

Драма. Работа художника по костюмам

  • Ваня Боуден, «Двенадцатая ночь», Никитинский театр, Воронеж
  • Мария Данилова, «Школа жен», Театр им. Вл. Маяковского, Москва
  • Сергей Кретенчук, «Книга непокоя», Молодежный театр, Архангельск
  • Александр Мохов, Мария Лукка, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Виктория Севрюкова, «Горбачев», Театр Наций, Москва
  • Ксения Сорокина, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
  • Мария Трегубова, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва

Драма. Работа художника по свету

  • Иван Виноградов, «Все тут», театр «Школа современной пьесы», Москва
  • Иван Виноградов, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко», Москва
  • Дамир Исмагилов, «Братья Карамазовы», Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург
  • Ильшат Саяхов, «На заре», Драматический театр им. Т.А. Миннуллина, Нижнекамск
  • Стас Свистунович, «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Стас Свистунович, «Циолковский», Театр драмы им. Ф. Волкова, Ярославль
  • Александр Сиваев, «Сын», Российский академический Молодежный театр, Москва
  • Игорь Фомин, «Танцующая в темноте», театр «Старый дом», Новосибирск
  • Гидал Шугаев, «Утиная охота», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург

Драма. Работа драматурга

  • Ася Волошина, «Дания тюрьма», Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург
  • Клим, «Юдифь», фонд «Alma Mater» и Дом Радио, Санкт-Петербург
  • Марина Крапивина, «Тайм-аут», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Светлана Петрейчук, «Финист Ясный Сокол», проект «Дочери Сосо», Москва
  • Павел Пряжко, «Комитет Грустящего Божества», «театр post», Санкт-Петербург

Ася Волошина

Опера. Спектакль

  • «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • «Ариодант», Большой театр, Москва
  • «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
  • «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • «Саломея», Большой театр, Москва
  • «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
  • «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж

Опера. Работа дирижера

  • Артем Абашев, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Артем Абашев, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Иван Великанов, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Иван Великанов, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
  • Алексей Верещагин, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
  • Джанлука Капуано, «Ариодант», Большой театр, Москва
  • Феликс Коробов, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
  • Артем Макаров, «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Туган Сохиев, «Саломея», Большой театр, Москва
  • Филипп Чижевский, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Константин Чудовский, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Опера. Работа режиссера

  • Дмитрий Белянушкин, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
  • Сергей Бобров, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Константин Богомолов, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Михаил Бычков, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
  • Марат Гацалов, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Филипп Григорьян, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Клаус ГУТ, «Саломея», Большой театр, Москва
  • Ярославия Калесидис, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Елизавета Корнеева, «Vita Nuova», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Владислав Наставшев, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва

Константин Богомолов

Опера. Женская роль

  • Наталья Буклага, Пилигрим, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Екатерина Воронцова, Ариодант, «Ариодант», Большой театр, Москва
  • Асмик Григорян, Саломея, «Саломея», Большой театр, Москва
  • Тамара Касумова, Лейла, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
  • Лариса Келль, Фата Моргана, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Екатерина Лукаш, Керубино, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
  • Наталия Ляскова, Кармен, «Кармен», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Надежда Павлова, Донна Анна, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Анна Перхурова, Клеманс, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Наталья Петрожицкая, Графиня Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета, Воронеж
  • Светлана Ползикова, Графиня Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
  • Дарья Рябинко, Милитриса Кирбитьевна, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск

Опера. Мужская роль

  • Ярослав Абаимов, Надир, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
  • Гарри Агаджанян, Маг Челий, «Любовь к трем апельсинам», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Андрей Бондаренко, Дон Жуан, «Дон Жуан», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Винсент Вольфштайнер, Ирод, «Саломея», Большой театр, Москва
  • Кристоф Дюмо, Полинесс, «Ариодант», Большой театр, Москва
  • Михаил Пирогов ИРОГОВ, Соловей Будимирович, «Богатыри», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Алексей Семенищев, Жофре Рюдель, «Любовь издалека», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Константин Сучков, Зурга, «Искатели жемчуга», Большой театр, Москва
  • Олег Федоненко, Граф Альмавива, «Свадьба Фигаро», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород

Фото: Shutterstock.com

 

Балет. Спектакль

  • AUTODANCE, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • POSTSCRIPT, Продюсерская компания «MuzArts», Москва
  • «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • «Конек-Горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • «Ленинградская симфония», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • «Озорные песни», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • «Пилигрим», Фестиваль «Context. Diana Vishneva», Москва
  • «Самара Шостакович. Балет I., фортепианный концерт», Театр оперы и балета, Самара
  • «Чайка», Большой театр, Москва

Современный танец. Спектакль

  • OVERTIME, «Театр. Акт», Казань
  • «Весна священная», Новый Манеж, Москва
  • «Дыхание», Фестиваль «Территория», фестиваль «Brusfest», Музей Москвы и Московская международная биеннале молодого искусства, Москва
  • «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
  • «Новая Земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж
  • «Плот медузы», Камерный театр, Воронеж
  • «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
  • «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
  • «Сеанс одновременной игры», Фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания «Libertatem», Москва

Диана Вишнева

Балет — современный танец. Работа дирижера

  • Иван Великанов, «Ленинградская симфония», Театр оперы и балеты им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Павел Клиничев, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Балет — современный танец. Работа балетмейстера-хореографа

  • Виктория Арчая, «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания «Libertatem», Москва
  • Анна Гарафеева, Дина Хусейн, «Дыхание», фестиваль «Территория», фестиваль «Brusfest», Музей Москвы, Московская международная биеннале молодого искусства, Москва
  • Павел Глухов, «Плот медузы», Камерный театр, Воронеж
  • Ангелина Мигранова, Родион Сабиров, «Overtime», «Театр. Акт», Казань
  • Максим Петров, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • Максим Петров, «Самара Шостакович Балет I. Фортепианный концерт», Театр оперы и балета, Самара
  • Антон Пимонов, «Озорные песни», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Ольга Пона, Татьяна Крицкая, «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
  • Юрий Посохов, «Чайка», Большой театр, Москва
  • Кирилл Радев, «Пилигрим», фестиваль «Context. Diana Vishneva», Москва
  • Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Ольга Тимошенко, Алексей Нарутто, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
  • Александр Фролов Ролов, Анна Щеклеина, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
  • Ольга Цветкова, «Весна священная», Новый Манеж, Москва
  • Анна Щеклеина, «Новая земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж

Рената Шакирова

Балет — современный танец. Женская роль

  • Виктория Арчая, «Триптих. Автопортрет», Независимая танцевальная компания Libertatem, Москва
  • Мария Буланова, Фея I, «Мавра. Байка. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • Елена Воровьева, Жемчужина, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Светлана Захарова, Ирина Николаевна Аркадина, «Чайка», Большой театр, Москва
  • Оксана Кардаш, «Autodance», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • Анастасия Кержеманкина, Конек-горбунок, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Татьяна Крицкая, «Дюймовочка», Театр современного танца, Челябинск
  • Анастасия Пешкова, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Ольга Тимошенко, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Ольга Тимошенко, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
  • Рената Шакирова, Фея III, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • Анна Щеклеина, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург

Балет — современный танец. Мужская роль

  • Илья Карпель, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Арсентий Лазарев, Иван, «Конек-горбунок», Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Владислав Лантратов, Борис Алексеевич Тригорин, «Чайка», Большой театр, Москва
  • Алексей Нарутто, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Алексей Нарутто, «Рыбы выбирают лед», Проект О. Тимошенко и А. Нарутто, Москва
  • Артем Овчаренко, Константин Гаврилович Треплев, «Чайка», Большой театр, Москва
  • Андрей Остапенко, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Александр Сергеев, Юноша, «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский театр, Санкт-Петербург
  • Алексей Тихонов, «Сеанс одновременной игры», фестиваль «Территория» и театр «Балет Москва», Москва
  • Александр Фролов, «Премьера», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург
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