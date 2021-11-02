Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2021

Музыкальные театры

Лучший спектакль в оперном театре

«Снегурочка» Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник Александр Орлов. Мариинский театр.

Лучшая женская роль в оперном спектакле

Наталья Воробьева — за исполнение главной роли в «Русской тетради». Спектакль «Я другой такой страны не знаю, где так…» в постановке Татьяны Карпачевой и Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Ольга Пудова — за роль Снегурочки в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Лучшая мужская роль в оперном спектакле

Геворг Григорян — за роль Ореста в спектакле «Электра» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Алексей Марков — за роль Мизгиря в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Лучший балетный спектакль малой формы

«Русские тупики II» Хрущевой. Хореография Максима Петрова. Художник по костюмам Елена Трубецкова. Мариинский театр.

Лучший балетный спектакль большой формы

«Страсти по Мольеру или маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Художник Вячеслав Окунев. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.

Лучшая женская роль в балетном спектакле

Любовь Андреева — за роль Арманды в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.

Лучшая мужская роль в балетном спектакле

Олег Габышев — за роль Мольера в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.

Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле

Алия Агадилова — за роль Ким в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.

Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле

Марат Абдрахимов — за роль Инженера в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.

Лучшая работа художника в музыкальном театре

Александр Орлов и Ирина Чередникова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Лучшее решение светового оформления в музыкальном театре

Глеб Фильштинский, Борис Эйфман. Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.