Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2021

1 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева прошла церемония награждения высшей театральной премии «Золотой софит»-2021. Статуэтки вручили в 27-ой раз. «Собака.ru» публикует полный список победителей.
Драматические театры
Лучшая женская роль
Наталья Парашкина — за роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой в спектакле «Волки и овцы». Режиссер Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».
Лучшая мужская роль
Иван Трус — за роль Ипполита Григорьевича Кислякова в спектакле «Товарищ Кисляков». Режиссер Андрей Калинин. Александринский театр, Новая сцена.
Лучшая роль второго плана
Владимир Богданов — за роль Александра Давидовича Самойленко в спектакле «Дуэль». Режиссер Леонид Алимов. Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучший актерский ансамбль
Владислав Демьяненко, Артем Лисач, Анастасия Полянская — в спектакле «Сталлоне. Любовь. Корова». Режиссер Кирилл Люкевич. Театр «Суббота».
Лучшая работа художника
Анвар Гумаров — за сценографию спектакля «Дуэль». Режиссер Леонид Алимов. Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Лучший спектакль малой формы
«Товарищ Кисляков», режиссер Андрей Калинин, сценография и костюмы — Андрей Калинин, Алиса Юфа. Александринский театр, Новая сцена.
Лучший спектакль большой формы
«Братья Карамазовы», режиссер Лев Додин, художник-постановщик Александр Боровский. Малый драматический театр — Театр Европы.
Специальные призы экспертного совета
Елизавете Боярской, Игорю Иванову, Станиславу Никольскому, Олегу Рязанцеву, Екатерине Тарасовой, Игорю Черневичу — за безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актерских индивидуальностей. Спектакль «Братья Карамазовы». Режиссер Лев Додин. Малый драматический театр — Театр Европы.
Марине Игнатовой — сохранение и развитие лучших традиций русской актерской школы в роли Мадам. Спектакль «Честная женщина». Режиссер Валерий Фокин. Александринский театр.
Роману Муромцеву — за режиссуру спектакля «Шатуны». Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Татьяне Трудовой — за дебютные роли в спектаклях. Театр имени Ленсовета.
Борис Эйфман
Музыкальные театры
Лучший спектакль в оперном театре
«Снегурочка» Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник Александр Орлов. Мариинский театр.
Лучшая женская роль в оперном спектакле
Наталья Воробьева — за исполнение главной роли в «Русской тетради». Спектакль «Я другой такой страны не знаю, где так…» в постановке Татьяны Карпачевой и Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
Ольга Пудова — за роль Снегурочки в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Лучшая мужская роль в оперном спектакле
Геворг Григорян — за роль Ореста в спектакле «Электра» в постановке Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
Алексей Марков — за роль Мизгиря в спектакле «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Лучший балетный спектакль малой формы
«Русские тупики II» Хрущевой. Хореография Максима Петрова. Художник по костюмам Елена Трубецкова. Мариинский театр.
Лучший балетный спектакль большой формы
«Страсти по Мольеру или маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Художник Вячеслав Окунев. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучшая женская роль в балетном спектакле
Любовь Андреева — за роль Арманды в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучшая мужская роль в балетном спектакле
Олег Габышев — за роль Мольера в спектакле «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле
Алия Агадилова — за роль Ким в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.
Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле
Марат Абдрахимов — за роль Инженера в спектакле «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр Музыкальной комедии.
Лучшая работа художника в музыкальном театре
Александр Орлов и Ирина Чередникова — за сценографию и костюмы к спектаклю «Снегурочка» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Лучшее решение светового оформления в музыкальном театре
Глеб Фильштинский, Борис Эйфман. Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет Бориса Эйфмана. Театр балета под руководством Бориса Эйфмана.
Театры кукол
Лучшая работа актера в театре кукол
Ольга Донец — за работу в спектакле «Вафельное сердце». Режиссер Анна Викторова. Театр «Кукольный формат».
Лучший актерский ансамбль в театре кукол
Актерский ансамбль спектакля «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» в постановке Светланы Дорожко. Кукольный театр сказки.
Лучший спектакль в театре кукол
«Вафельное сердце» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат».
Лучшая работа режиссера в театре кукол
Мария Критская — за постановку спектакля «Полюс Амундсена». Большой театр кукол.
Специальный приз экспертного совета
Лаборатория фигуративного театра — за расширение границ профессионального мастерства кукольников. Театр «Karlsson Haus».
Негосударственные театры
Лучшая мужская роль
Иван Решетняк — за роль в трилогии «Одиссея. Документальная трилогия». Режиссер Анатолий Праудин. Театр «ЦЕХЪ». Театр-фестиваль «Балтийский дом».
Лучшая женская роль
Юлия Гришаева — за роль Анны Графт в спектакле «Бумерит». Режиссеры Игорь Сергеев, Владимир Кузнецов. Такой театр.
Лучшая работа художника
Антон Батанов — за сценографию спектакля «Игроки». Режиссер Виктор Бугаков. Театр «ЦЕХЪ».
Лучший актерский ансамбль
Никита Виноградов, Богдан Гудыменко, Константин Плотников, Леон Словицкий, Александр Худяков в спектакле «Квадрат». Режиссер-постановщик и драматург Дмитрий Крестьянкин. «Плохой театр».
Лучшая работа видеохудожника
Варвара Аникеева, Валентин Захаров, Евгений Мокрый — спектакль «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х». Социально-Художественный Театр.
Специальный приз экспертного совета
Виктор Кривонос — за роль Михайло Александровича Глова в спектакле «Игроки». Режиссер Виктор Бугаков. Театр «ЦЕХЪ».
Премии номинационного совета присуждены:
Авторскому коллективу Международного выставочного проекта «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» — в программе Международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.».
Сергею Дрейдену — за многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга.
Александру Петрову — за последовательное воплощение шедевров мирового оперного наследия на сцене Театра «Зазеркалье».
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