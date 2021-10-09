СМИ: в Большом театре во время оперы «Садко» рухнула декорация и убила актера

В Большом театре произошел несчастный случай на сцене во время оперы «Садко»: декорация насмерть придавила актера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера», — сообщил собеседник агентства. Сразу после инцидента спектакль в Большом театре отменили. На месте работают полицейские и скорая помощь. Как передает телеграм-канал «112», скончался 37-летний актер Евгений Кулеш.
«Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие», — прокомментировали в Большом театре РБК.
По факту случившегося начата проверка сотрудниками Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС. Следователи работают на месте происшествия. Также проверку проводит московская прокуратура.
«На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены прокуратурой Москвы на контроль», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.