СМИ: в Большом театре во время оперы «Садко» рухнула декорация и убила актера

«Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие», — прокомментировали в Большом театре РБК.