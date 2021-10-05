Кама Гинкас, Юрий Бутусов и кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова: объявлена программа «Золотой маски»-2021

В 2021 году фестивали «Золотой маски» пройдут в 13 российских городах. Весной региональная программа началась с проекта «Достоевский и театр» в Омске. Летом спектакли увидели зрители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Осенью гастроли состоялись в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, а также впервые в Березниках, Салехарде и Уфе. Уникальным станет проект в Новосибирске, который «Золотая маска» проведет совместно с международным фестивалем «Хаос». Масштабная региональная программа завершится в декабре в Петербурге.

1 и 2 декабря на Основной сцене БДТ имени Товстоногова на Фонтанке покажут спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева — «лучший спектакль в драме, большая форма» по итогам «Золотой маски»-2020.

3 и 4 декабря на сцене Театра юного зрителя имени Брянцева покажут постановку «Где мой дом?» в режиссуре Камы Гинкаса. «Каждому нужна мама. Каждому нужен дом. Дом, в котором тепло, в котором тебя ждут и любят. У каждого есть Родина. Не страна, не государство, а Родина. То есть место, где ты родился. Но ведь нужна, и даже просто необходима Страна, то есть Государство, то есть нечто еще более абстрактное. Нечто такое, что все для тебя сделает. Позаботится о тебе. Страна справедливая, честная, в которой, ты знаешь, тебя защитят», — говорит о спектакле режиссер.