Кама Гинкас, Юрий Бутусов и кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова: объявлена программа «Золотой маски»-2021

В декабре Петербург в 11-й раз примет фестиваль «Золотая маска». В афише представлены спектакли Алексея Бородина, Камы Гинкаса, Виктора Рыжакова, Тимура Бекмамбетова и Юрия Бутусова. Постановки покажут в БДТ, на сцене ТЮЗа имени Брянцева, театра «Балтийский дом» и Александринского театра.
В 2021 году фестивали «Золотой маски» пройдут в 13 российских городах. Весной региональная программа началась с проекта «Достоевский и театр» в Омске. Летом спектакли увидели зрители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Осенью гастроли состоялись в Ульяновске, Новокуйбышевске, Петрозаводске, Костомукше и Череповце, а также впервые в Березниках, Салехарде и Уфе. Уникальным станет проект в Новосибирске, который «Золотая маска» проведет совместно с международным фестивалем «Хаос». Масштабная региональная программа завершится в декабре в Петербурге.
1 и 2 декабря на Основной сцене БДТ имени Товстоногова на Фонтанке покажут спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева — «лучший спектакль в драме, большая форма» по итогам «Золотой маски»-2020.
3 и 4 декабря на сцене Театра юного зрителя имени Брянцева покажут постановку «Где мой дом?» в режиссуре Камы Гинкаса. «Каждому нужна мама. Каждому нужен дом. Дом, в котором тепло, в котором тебя ждут и любят. У каждого есть Родина. Не страна, не государство, а Родина. То есть место, где ты родился. Но ведь нужна, и даже просто необходима Страна, то есть Государство, то есть нечто еще более абстрактное. Нечто такое, что все для тебя сделает. Позаботится о тебе. Страна справедливая, честная, в которой, ты знаешь, тебя защитят», — говорит о спектакле режиссер.
4 и 5 декабря на Каменоостровской сцене БДТ пройдут показы спектакля «Ходжа Насреддин» — кукольной постановки режиссера Тимура Бекмамбетова. Роли в спектакле озвучат Константин Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий, Инга Оболдина, Елизавета Боярская. «Я очень много лет мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня», — отметил Бекмамбетов.
5 декабря на сцене театра «Балтийсий дом» покажут постановку «Проблема» режиссера Алексея Бородина. 8 октября в Александринском театре пройдет показ спектакля «Сын» в постановке Юрия Бутусова — пьесы о Гамлете в каждом из нас. «В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал «квинтэссенцией всего живущего». Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно — каждый решает сам. И еще это очень «русская пьеса». Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех «лишних людях» русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами», — рассказывает о спектакле Бутусов.
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