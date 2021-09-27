Артисты петербургских оперных театров вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

В ноябре Петербург примет VI Национальную оперную премию «Онегин». В этом году стать лауреатами претендуют опера финского композитора Кайи Саариахо «Любовь издалека», исполнительница главной женской партии в постановке «Кармен» Константина Богомолова Наталия Ляскова, тенор Сергей Кузьмин из Михайловского театра, московская прима Мария Макеева, «Свадьба Фигаро» из Нижнего Новгорода и еще три десятка ярких явлений в современном оперном мире. Публикуем полный список номинантов 2021 года.
V Национальная оперная премия Онегин, фото Алексей Смагин
Номинация «Дебют Женщины»
- Наталия Ляскова, партия Кармен, «Кармен» Жоржа Бизе, Пермский государственный театр оперы и балета имени Чайковского.
- Полина Шамаева, партия Кармен, «Кармен» Жоржа Бизе, Московский театр «Новая опера» имени Колобова.
- Валентина Феденева, партия Натальи, «Опричник» Петра Чайковского, Михайловский театр.
- Екатерина Егорова, партия Боярыни Морозовой, «Опричник» Петра Чайковского, Михайловский театр.
Номинация «Дебют Мужчины»
- Азамат Даутов, партия Данте, «Vita Nuova (Новая жизнь)» Владимира Мартынова, Башкирский государственный театр оперы и балета.
- Сергей Кузьмин, партия Андрея, «Опричник» Петра Чайковского, Михайловский театр.
- Игорь Коростылев, партия Каспара, «Вольный стрелок» Карла Вебера, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- Иван Гынгазов, партия Марио Каварадосси, «Тоска» Джакомо Пуччини, Музыкальный театр «Геликон-опера».
- Олег Федоненко, партия графа Альмавива, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
Номинация «Мастер сцены»
- Владимир Копытов, партия Санчо Панса, «Дон Кихот» Массне, Башкирский государственный театр оперы и балета.
- Нажмиддин Мавлянов, партия Макса, «Вольный стрелок» Карла Вебера, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- Иван Васильев, партия графа Альмавива, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Номинация «Примадонна»
- Татьяна Ларина, партия Амелии, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, Самарский академический театр оперы и балета.
- Мария Макеева, партия Агаты, «Вольный стрелок» Карла Вебера, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- Надежда Антюфеева, партия Сюзанны, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Вероника Джиоева, партия Тоски, «Тоска» Джакомо Пуччини, Новосибирский государственный театр оперы и балета.
Елена Стихина, почетный гость V Национальной оперной премии Онегин, фото Алексей Смагин
Номинация «Гость»
- Владислав Сулимский, партия Ренато, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, Самарский академический театр оперы и балета.
- Наталья Буклага, партия Пилигрима, «Любовь издалека» Кайи Саариахо, Театр «Урал Опера Балет».
- Агунда Кулаева, партия Ульрика, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, Самарский академический театр оперы и балета.
- Олег Цыбулько, партия Фигаро, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
Номинация «Роль второго плана»
- Евгения Афанасьева, партия Анхен, «Вольный стрелок» Карла Вебера, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
- Екатерина Курбанова, партия Марцелины, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Павел Сопов, партия Дона Базилио, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».
- Артем Борисенко, партия Бартоло, «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта, Воронежский государственный театр оперы и балета.
Номинация «Состав»
- «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта — Олег Цыбулько, Светлана Ползикова, Олеся Яппарова, Вадим Соловьев, Надежда Маслова, Олег Федоненко и другие. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина.
- «Бал-маскарад» Джузеппе Верди — Иван Гынгазов, Татьяна Ларина, Владислав Сулимский , Ирина Янцева Георгий Шагалов , Владимир Медведев , Агунда Кулаева и другие. Самарский академический театр оперы и балета.
- «Опричник» Петра Чайковского — Александр Безруков, Валентина Феденёва, Антон Пузанов, Екатерина Егорова, Иван Гынгазов, Алексей Тихомиров и другие. Михайловский театр.
Номинация «Событие»
- «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Автономная некоммерческая организация «Псков-концерт».
- «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка. Театральная компания «Трикстер» (Пермь).
- «Сказка братьев Гримм» по мотивам оперы Карла Орфа «Луна». Проект арт-резиденции «Арктика открытый театр», Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия).
- «Любовь издалека» Кайи Саариахо. Театр «Урал Опера Балет».
- «Facing South» («Лицом на юг») Линды Смит. Независимы театральный проект Montecchi VS Opera.
- «Vita Nuova (Новая жизнь)» Владимира Мартынова, Башкирский государственный театр оперы и балета.
Хибла Герзмава, фото Влад Локтев
В 2021 году премию возглавила народная артистка России, лауреат Государственной премии в области культуры Хибла Герзмава. «Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера — это модно», — отметила она.
Лауреатов VI Национальной оперной премии «Онегин» объявят 11 ноября на исторической сцене Михайловского театра.
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