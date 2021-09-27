Артисты петербургских оперных театров вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин»

В 2021 году премию возглавила народная артистка России, лауреат Государственной премии в области культуры Хибла Герзмава. «Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера — это модно», — отметила она.

Лауреатов VI Национальной оперной премии «Онегин» объявят 11 ноября на исторической сцене Михайловского театра.