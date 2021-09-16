Весной 2022 года состоится премьера авторского проекта Ляйсан Утяшевой «Carmen P.S.»

Ничего не планируйте на 29 апреля, в ДК Ленсовета вы увидите совместное творчество режиссера-постановщика Анастасии Вядро, композитора Райна Оттера и яркой команды танцовщиков. «Carmen P.S.» — это авторское переосмысление и продолжение всемирно известной истории любви, страсти, выбора и непреодолимого стремления к свободе Проспера Мериме.
Работа над постановкой еще в самом разгаре, но уже сейчас можно сказать, что «Carmen P.S.» — это театрально-танцевальное шоу с элементами современной хореографии, традиционного испанского танца, медиа-арта и авторской музыки от известного композитора Райна Оттера. Уникальность постановки заключается еще и в том, что каждый из танцовщиков выступил в роли хореографа, привнеся в нее свое исключительное видение, опыт и почерк. Специально под проект были разработаны эксклюзивные костюмы и декорации, которые являются частью драматургии и переносят зрителей в мир Кармен и Хосе, достраивая и дополняя образы главных героев.
Новый спектакль заново исследует идеалы преданности, свободы и любви и попытается ответить на вопрос: «Требует ли истинная любовь полного подчинения или за спасение от одиночества придется заплатить собственной жизнью?». В постановке принимают участие Ляйсан Утяшева, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова, Екатерина Сулименко, Таисия Шумова и Артем Хромых.
Если хотите увидеть премьеру раньше, то можно это сделать 25-го апреля в Москве в Крокус Сити Холле.
Билеты можно приобрести уже сейчас.
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