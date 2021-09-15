Из театра в Мотыгино уволили петербургского режиссера. Он собрал 300 тыс. рублей на новый туалет

Как признается режиссер, он больше не является художественным руководителем Мотыгинского драматического театра.

«Наши планы и идеи не совпали с планами и идеями администрации, и мне не продлили контракт. Актеры Никита Васильев, Георгий Киселев, Николай и Александра Горловы, Елена Золотарева и другие также больше не работают в Мотыгино», — написал Турков.

По его словам, часть средств, собранных через краудфандинг, вернулась тем, кто поддержал театр. Оставшиеся деньги он и его команда планируют передать в проект «Театр Села» в Калужской области.

В театре говорят, что Турков проводил в Мотыгино слишком мало времени и еще в январе ему предлагали заключить трудовой договор на новых условиях, но он отказался. Турков в интервью «Фонтанке» признается, что лишь изредка покидал театр, чтобы повидать семью в Петербурге. А новый контракт не был подписан в том числе и из-за тотального подчинения директору театра.

История о развитии таежного тетра в Мотыгино приобрела известность после выхода материала на YouTube-канале «Редакция». Помимо театральной деятельности петербургский режиссер занимался ремонтом учреждения, начав с туалета. Когда эта проблема была решена, он заявил о сборе средств для создания международного культурного центра на базе театра. Ему удалось собрать 1,2 миллиона рублей.