Мариинский театр открыл новый, 239-й сезон. Оперные премьеры, гала-концерт к юбилею Нетребко и (впервые в России целиком!) «Христофор Колумб» Франкетти — рассказываем о планах театра.
8 и 9 сентября на новой сцене Мариинского театра дают недавние премьеры — «Орлеанскую деву» Чайковского и «Тангейзера» Вагнера с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. В Концертном зале в эти дни — опера «Свадьба Фигаро» Моцарта и концерт Страдивари-ансамбля во главе с Лоренцем Настурика-Гершовичи. Историческая сцена откроется 23 сентября балетами Михаила Фокина.
Сентябрь в Мариинском покажет все оперные премьеры 238-го сезона. Помимо «Орлеанской девы» и «Тангейзера» это «Летучая мышь» Штрауса, «Сельская честь» Масканьи, «Лакме» Делиба и «Сказки Гофмана» Оффенбаха. В конце сентября пройдут два представления нового мультижанрового спектакля по произведениям Стравинского, который поставил для новой сцены хореограф Максим Петров — «Байка. Мавра. Поцелуй феи».
Также Мариинский обещает впервые в России исполнить целиком оперу Альберто Франкетти «Христофор Колумб» — большая часть произведения уже прозвучала на фестивале «Звезды белых ночей» этим летом. Ожидается приезд европейских оперных звезд — сопрано Елены Панкратовой и тенора Андреаса Шагера, которые будут петь в мариинской постановке «Женщины без тени» Рихарда Штрауса. 29 сентября с концертом выступит пианист Даниил Трифонов, на 1 октября запланирован гала-концерт в честь юбилея Анны Нетребко.
Первым фестивальным событием 239-го сезона станет IХ Международный органный фестиваль «Мариинский», который пройдет с 20 по 31 октября. В Концертном зале выступят музыканты из Франции, Германии, Австрии и России. В течение года планируются все традиционные фестивали Мариинского театра: фортепианный, балетный, арфы и флейты, а также юбилейный XXX музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
В планах Мариинского на новый театральный год — постановки опер «Бенвенуто Челлини» Берлиоза (режиссер — Алексей Франдетти, премьера в ноябре), «Джоконда» Амилькаре Понкьелли, «Гугеноты» Джакомо Мейербера, «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера. Самая ожидаемая балетная премьера — «Дочь фараона» по мотивам спектакля Мариуса Петипа 1862 года. Реконструкцией хореографии занимается Алексей Ратманский, костюмы и сценографию создает Роберт Пердзиола.
Кроме того, с нового сезона Мариинский подключился к социальной программе для школьников и студентов «Пушкинская карта». Спектакли, участвующие в программе, на сайте театра помечены автопортретом Пушкина и продаются по специальному тарифу. Возобновляет работу программа Мариинского театра для школьников «Театральный урок». В связи с короновирусными ограничениями она будет проходить в редуцированной форме: вместо экскурсии в театре — урок и демонстрация фильма в школе, но с обязательным посещением спектакля.
Старту нового сезона предшествовали летние гастроли музыкантов Мариинского театра в Швейцарии, Италии и Франции, а также концерты в московском зале «Зарядье». Уже 10 сентября оркестр под управлением Валерия Гергиева отправляется в европейский тур, маршрут которого проходит через Болгарию, Италию, Нидерланды и Францию.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.