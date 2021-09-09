8 и 9 сентября на новой сцене Мариинского театра дают недавние премьеры — «Орлеанскую деву» Чайковского и «Тангейзера» Вагнера с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. В Концертном зале в эти дни — опера «Свадьба Фигаро» Моцарта и концерт Страдивари-ансамбля во главе с Лоренцем Настурика-Гершовичи. Историческая сцена откроется 23 сентября балетами Михаила Фокина.

Сентябрь в Мариинском покажет все оперные премьеры 238-го сезона. Помимо «Орлеанской девы» и «Тангейзера» это «Летучая мышь» Штрауса, «Сельская честь» Масканьи, «Лакме» Делиба и «Сказки Гофмана» Оффенбаха. В конце сентября пройдут два представления нового мультижанрового спектакля по произведениям Стравинского, который поставил для новой сцены хореограф Максим Петров — «Байка. Мавра. Поцелуй феи».